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    «Чувствую себя идеально». Дибала сообщил, что заразился коронавирусом

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заболел коронавирусной инфекцией. Об этом игрок сообщил в социальной сети.

    «Привет всем. Сообщаю, что получил результат теста на коронавирус. У меня и моей девушки он оказался положительным. К счастью, чувствуем себя идеально», – написал Дибала.

    • Серия А приостановлена как минимум до апреля.
    • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
    • Дибала в сезоне Серии А забил семь голов, сделал пять результативных пасов.

    Источник: твиттер Пауло Дибалы

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +38772

      portero 16 минут назад

      Молодые здоровые, это для вас легкая простуда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2542

      Борат 51 минуту назад

      Ну вам хоть немного стыдно за спартак ???
      Гыгы

      0
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