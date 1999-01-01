«Чувствую себя идеально». Дибала сообщил, что заразился коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заболел коронавирусной инфекцией. Об этом игрок сообщил в социальной сети.

«Привет всем. Сообщаю, что получил результат теста на коронавирус. У меня и моей девушки он оказался положительным. К счастью, чувствуем себя идеально», – написал Дибала.