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  • Главные новости дня. Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля, «Реал» летом может подписать клиента Райолы

Главные новости дня. Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля, «Реал» летом может подписать клиента Райолы

19 марта 2020, 23:00

Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

Райола: «Летом хочу привести в «Реал» отличного игрока. Это было бы для меня источником гордости»

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Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля

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Источник: «Бомбардир»
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