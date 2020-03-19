Главные новости дня. Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля, «Реал» летом может подписать клиента Райолы

Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

Райола: «Летом хочу привести в «Реал» отличного игрока. Это было бы для меня источником гордости»

«СЭ»: игрокам «Спартака» запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области

Возобновление сезона в Англии отложили до 30 апреля

УЕФА ответил на предложение Федуна отменить финансовый фэйр-плей

Тестирование на коронавирус не выявило инфекции ни у одного из игроков «Зенита»

Чемпионат Турции приостановлен в связи с коронавирусом

Игроков «Зенита» будут наказывать за выход из дома без весомых причин

Ари: «Считаю, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных коронавирусом»

Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и готов вернуться в Россию