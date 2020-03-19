Прядкин: «Переносить игры в другие регионы неправильно. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень?»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не рассматривает вариант с проведением матчей в других регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Как всe будет работать дальше? Каждый из субъектов Российской Федерации принимает решение, в соответствии с этим решением и действуют местные государственные структуры. У нас единое мнение – все должны находиться в равных условиях.

Уверен, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах будет разная. Если в одном из регионов будет запрет на проведение, то мы матчи отменим. Будем выдерживать все распоряжения. Думаю, клубы к этому отнесутся с пониманием.

На собрании мы решили, что переносить игры в другие регионы неправильно. Футбол существует для болельщиков. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень? Мы будем действовать коллективно и друг друга поддерживать», – сказал Прядкин.

Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.

Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.

В России, по официальным данным, коронавирусом заразились 147 человек.

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