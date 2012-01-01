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    Прядкин: «Переносить игры в другие регионы неправильно. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень?»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не рассматривает вариант с проведением матчей в других регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

    «Как всe будет работать дальше? Каждый из субъектов Российской Федерации принимает решение, в соответствии с этим решением и действуют местные государственные структуры. У нас единое мнение – все должны находиться в равных условиях.

    Уверен, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах будет разная. Если в одном из регионов будет запрет на проведение, то мы матчи отменим. Будем выдерживать все распоряжения. Думаю, клубы к этому отнесутся с пониманием.

    На собрании мы решили, что переносить игры в другие регионы неправильно. Футбол существует для болельщиков. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень? Мы будем действовать коллективно и друг друга поддерживать», – сказал Прядкин.

    • Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.
    • Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.
    • В России, по официальным данным, коронавирусом заразились 147 человек.

    Прядкин: «Права на показ РПЛ просят балканские страны»

    Прядкин: «Чемпионат России надо доиграть до 30 июня»

    Прядкин: «Скорее всего, будет расширение трансферного окна»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5294

      paracetamol 35 минут назад

      Нахр в Тюмени коронавирусные игроки из Морквы? Объясните мне! Да еще куча гопников-болельщиков-бациллоносителей понаедет. Вот счастья, мля!

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