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  • Прядкин: «Переносить игры в другие регионы неправильно. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень?»

Прядкин: «Переносить игры в другие регионы неправильно. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень?»

19 марта 2020, 08:50
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Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не рассматривает вариант с проведением матчей в других регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Как всe будет работать дальше? Каждый из субъектов Российской Федерации принимает решение, в соответствии с этим решением и действуют местные государственные структуры. У нас единое мнение – все должны находиться в равных условиях.

Уверен, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах будет разная. Если в одном из регионов будет запрет на проведение, то мы матчи отменим. Будем выдерживать все распоряжения. Думаю, клубы к этому отнесутся с пониманием.

На собрании мы решили, что переносить игры в другие регионы неправильно. Футбол существует для болельщиков. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень? Мы будем действовать коллективно и друг друга поддерживать», – сказал Прядкин.

  • Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.
  • Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.
  • В России, по официальным данным, коронавирусом заразились 147 человек.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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paracetamol
1584598254
Нахр в Тюмени коронавирусные игроки из Морквы? Объясните мне! Да еще куча гопников-болельщиков-бациллоносителей понаедет. Вот счастья, мля!
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