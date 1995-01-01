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    Прядкин: «Скорее всего, будет расширение трансферного окна»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами футболистов чемпионата.

    «Из 240 футболистов у большинства заканчиваются контракты в конце мая. У кого-то в период с 6 по 10 июня заканчиваются. Есть футболисты в аренде. Аренды тоже заканчиваются в конце мая.

    Трансферные окна четко фиксированы ФИФА. Плюс есть вопрос финансового fair play. Это уже коснется УЕФА. Клубам с огромными бюджетами будет достаточно сложно соблюсти все финансовые требования, которые предъявлял УЕФА до данной эпидемии. Мы разработаем рабочую группу, которая изучит юридические аспекты контрактов каждого игрока.

    Будет принято коллегиальное решение. Скорее всего, расширение трансферного окна. Мы попросили клубы, чтобы все темы по контрактам, арендам, зарплатам, они обсудили со своими юристами и отправили свои заключения нам. Далее мы все это сформулируем все и направим в РФС, после чего все вместе решим. Любой из клубов придет на выручку РПЛ, РФС и друг другу. Мы не дадим никого в обиду», – сказал Прядкин в эфире «России 24», передает «Матч ТВ».

    • Накануне Прядкина переизбрали на президентский пост.
    • РПЛ приостановлена до 10 апреля.

    Прядкин: «Чемпионат России надо доиграть до 30 июня»

    Источник: «Матч ТВ»

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