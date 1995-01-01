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    Прядкин: «Чемпионат России надо доиграть до 30 июня»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что чемпионат России необходимо доигрывать.

    «Ничего неожиданного во вторник не произошло. Начиная с пятницы у нас было много консультаций, в том числе с владельцами, руководителями клубов, с Александром Дюковым. Решали, как мы будем действовать в той или иной обстановке. Никакой паники и никакого необдуманного решения ни один из руководителей не собирался предпринимать. А указ Сергея Собянина от 16 марта поставил точку. Мы сориентировались и приняли решение.

    Уже по ходу нашего заседания мы знали, что УЕФА предпринимает попытку сдвинуть чемпионат Европы. Наши консультации с УЕФА прошли на прошлой неделе, где было четко сказано, что по всем европейским соревнованиям, включая еврокубки и чемпионат Европы, вопросы будет решать исключительно УЕФА. Если говорить о национальных чемпионатах, то было сказано, что национальные ассоциации должны принимать решения в соответствии с решением властей. Мы были готовы.

    Решение одно – чемпионат надо доиграть. Это не только наше решение, это и решение наших коллег из других европейских лиг. Поставлена задача доиграть чемпионат до 30 июня. Чемпионат Европы перенесен, поэтому у нас есть возможность сдвинуть наш календарь и завершить чемпионат по-спортивному принципу. Если говорить о дедлайне, то мы пока определили 10 апреля, клубы поддержали. Дальше мы будем действовать в соответствии с эпидемиологической обстановкой, которая сложится в нашей стране», – сказал Прядкин в эфире «России 24», передает «Чемпионат».

    • Накануне Прядкина переизбрали на президентский пост.
    • Прядкин был единственным претендентом на пост главы РПЛ.
    • Он руководит РПЛ с ноября 2007 года.
    • РПЛ приостановлена до 10 апреля.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13877

      bset 5 минут назад

      Ну если начать в конце мая, за месяц можно будет 8 туров доиграть. Правда, есть еще кубок.

      0
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      Рейтинг: +15777

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Какого года???

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