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Прядкин: «Чемпионат России надо доиграть до 30 июня»

19 марта 2020, 00:54
8

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что чемпионат России необходимо доигрывать.

«Ничего неожиданного во вторник не произошло. Начиная с пятницы у нас было много консультаций, в том числе с владельцами, руководителями клубов, с Александром Дюковым. Решали, как мы будем действовать в той или иной обстановке. Никакой паники и никакого необдуманного решения ни один из руководителей не собирался предпринимать. А указ Сергея Собянина от 16 марта поставил точку. Мы сориентировались и приняли решение.

Уже по ходу нашего заседания мы знали, что УЕФА предпринимает попытку сдвинуть чемпионат Европы. Наши консультации с УЕФА прошли на прошлой неделе, где было четко сказано, что по всем европейским соревнованиям, включая еврокубки и чемпионат Европы, вопросы будет решать исключительно УЕФА. Если говорить о национальных чемпионатах, то было сказано, что национальные ассоциации должны принимать решения в соответствии с решением властей. Мы были готовы.

Решение одно – чемпионат надо доиграть. Это не только наше решение, это и решение наших коллег из других европейских лиг. Поставлена задача доиграть чемпионат до 30 июня. Чемпионат Европы перенесен, поэтому у нас есть возможность сдвинуть наш календарь и завершить чемпионат по-спортивному принципу. Если говорить о дедлайне, то мы пока определили 10 апреля, клубы поддержали. Дальше мы будем действовать в соответствии с эпидемиологической обстановкой, которая сложится в нашей стране», – сказал Прядкин в эфире «России 24», передает «Чемпионат».

  • Накануне Прядкина переизбрали на президентский пост.
  • Прядкин был единственным претендентом на пост главы РПЛ.
  • Он руководит РПЛ с ноября 2007 года.
  • РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1584568910
Какого года???
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bset
1584569268
Ну если начать в конце мая, за месяц можно будет 8 туров доиграть. Правда, есть еще кубок.
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evgevg13
1584590521
поживем-посмотрим
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Lester84
1584592190
Вы сначала проблемы насущные решите с коронавирусом, а потом планируйте. Планировщики хреновы
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Соня Мармеладова
1584595544
Хорошая возможность обратно перевести РПЛ на систему весна-осень! Доиграть сезон 2019/20 осенью,а уже с сезона 2021 начать новый чемпионат.
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paracetamol
1584598062
С 10 апреля доигрывать вряд-ли получится. Пандемия разрастается!
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zigbert
1584627038
Никто не знает как поведет себя коронавирус. В Италии например,количество зараженных не уменьшается а увеличивается.
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