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    Аршавин подал в суд на бывшую сожительницу Барановскую. Он хочет уменьшить сумму алиментов

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском на бывшую сожительницу Юлию Барановскую. Спортсмен хочет уменьшить сумму выплачиваемых на содержание его детей алиментов.

    «Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта», – сказали журналу «Стархит» в Савеловском суде Москвы.

    • Барановская воспитывает троих детей Аршавина, все они несовершеннолетние.
    • Фактический (незарегистрированный) брак Барановской и Аршавина длился с 2004 по 2013 год.
    • Аршавин сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

    Источник: «Стархит»

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1227

      Из Твери Леха 59 секунд назад

      Теперь только новости из разряда "грязного белья" будут на Бомбардире. Футбола-то нет...

      0
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      Рейтинг: +4082

      nik55 6 минут назад

      на троих детей будет платить сколько положено по закону

      0
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      Рейтинг: +1006

      acor94 10 минут назад

      Правильно, а то на туалетную бумагу денег не хватает.

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      Рейтинг: +1130

      PNZ1985 13 минут назад

      Видимо зарплата на сратч тв не айс

      0
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      Рейтинг: +992

      afw13 41 минуту назад

      как футболист Аршавин несомненно талант, а вот как человек тот ещё экскремент, детишек настрогал, а содержать не хочет, не по-людски как-то...

      1
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      Рейтинг: +18719

      пьяныйхоровод > afw13 29 минут назад

      Дети лично на руки алименты не получают , а тот кто их получает не факт что тратится на детей .

      4
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      Рейтинг: +3225

      AtticusFinch > afw13 28 минут назад

      При чем тут не хочет? вроде здесь говорится про уменьшение сумму алиментов , а не отказе об их выплате. Возможно он не хочет содержать Барановскую ...

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