Главные новости дня. Евро-2020 перенесен на следующий год, РПЛ приостановлена, у Матюиди коронавирус

Орлов: «Жиркова хотят пригласить в тульский «Арсенал»

Прядкина переизбрали президентом РПЛ ещe на пять лет

РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год

Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены

Eurosport: Кубок Америки перенесен на 2021 год

Журналист Скира: финал Лиги Европы пройдет 24 июня, финал Лиги чемпионов – 27 июня

ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира с лета 2021 года на неопределенный срок

Sport24: российские арбитры столкнулись с финансовыми проблемами, некоторые уже занимают деньги

У полузащитника «Ювентуса» Матюиди диагностировали коронавирус

«СЭ»: Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Чернова и Зиньковского из «Крыльев Советов»