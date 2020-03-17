Главные новости дня. Евро-2020 перенесен на следующий год, РПЛ приостановлена, у Матюиди коронавирус

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Прядкина переизбрали президентом РПЛ ещe на пять лет
РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год
Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены
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Источник: «Бомбардир»