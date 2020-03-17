Главные новости дня. Евро-2020 перенесен на следующий год, РПЛ приостановлена, у Матюиди коронавирус

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2020 23:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +154

      ZENIT*** 4 минуты назад

      Друзья,Берегите Себя!!!

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