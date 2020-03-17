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Главные новости дня. Евро-2020 перенесен на следующий год, РПЛ приостановлена, у Матюиди коронавирус

17 марта 2020, 23:13
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РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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ZENIT***
1584479924
Друзья,Берегите Себя!!!
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Соня Мармеладова
1584511290
Черчесов обещал, что в 2020 году Россия выиграет ЧЕ. Коронавирус разрушил все его планы)))
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