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  • Прядкин: «Надеемся на серьезное отношение болельщиков и клубов в борьбе с коронавирусом»

Прядкин: «Надеемся на серьезное отношение болельщиков и клубов в борьбе с коронавирусом»

17 марта 2020, 15:37

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал приостановку чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

«Основным приоритетом Российской Премьер-лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности.

Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации», – сказал Прядкин.

❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
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