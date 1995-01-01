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    Прядкин: «Проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта РПЛ»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал свое переизбрание на пост главы лиги.

    «Благодарен клубам Премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря.

    Стадионы стали более комфортными и безопасными. Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным и подписали соглашение с титульным партнерами. Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать еще больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие пять лет. Вместе мы будем делать ее сильнее, привлекательнее и интереснее», – приводит слова Прядкина телеграм-канал журналиста Василия Конова.

    Прядкина переизбрали президентом РПЛ ещe на пять лет

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2313

      playsh 1 час назад

      Претендентов,кроме самого Прядкина,не было.Поэтому это не переизбрание,а пролонгация срока договора с послушной марионеткой Газпрома.

      1
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      Рейтинг: +10291

      vladimir-7 1 час назад

      Прядкин, о перечисленных работах лиги, прошу подробнее, а то общие
      фразы о проделанной работе не раскрывают суть сделанного. Ля-Ля и всё.

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      Рейтинг: +2987

      Alekxei Z. 1 час назад

      Сплошное бла-бла-бла.
      Стадионы построили к ЧМ , вы тут при чём ?
      Зрителей ОМОН прессует как всегда.
      Судейство отвратное.
      В лиге появились фарм-клубы.
      Титульный спонсор Тинькофф ? А ничего , что Олег Тиньков арестован в Англии за неуплату налогов ??? По престижу лиги это как ??? Нам всё поххх.
      Сплошное лицемерие и враньё !!!

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