Прядкин: «Проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал свое переизбрание на пост главы лиги.

«Благодарен клубам Премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря.

Стадионы стали более комфортными и безопасными. Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным и подписали соглашение с титульным партнерами. Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать еще больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие пять лет. Вместе мы будем делать ее сильнее, привлекательнее и интереснее», – приводит слова Прядкина телеграм-канал журналиста Василия Конова.

Прядкина переизбрали президентом РПЛ ещe на пять лет