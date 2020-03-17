Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Прядкин: «Проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта РПЛ»

Прядкин: «Проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта РПЛ»

17 марта 2020, 12:55
3

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал свое переизбрание на пост главы лиги.

«Благодарен клубам Премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря.

Стадионы стали более комфортными и безопасными. Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным и подписали соглашение с титульным партнерами. Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать еще больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие пять лет. Вместе мы будем делать ее сильнее, привлекательнее и интереснее», – приводит слова Прядкина телеграм-канал журналиста Василия Конова.

Прядкина переизбрали президентом РПЛ ещe на пять лет

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1584442367
Прядкин, о перечисленных работах лиги, прошу подробнее, а то общие фразы о проделанной работе не раскрывают суть сделанного. Ля-Ля и всё.
Ответить
Plyash
1584442885
Претендентов,кроме самого Прядкина,не было.Поэтому это не переизбрание,а пролонгация срока договора с послушной марионеткой Газпрома.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+