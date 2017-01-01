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    Экс-полузащитник «Ювентуса» Алейников: «Получилось, самые большие паникеры – итальянцы, и самые большие проблемы – у них»

    Экс-полузащитник «Ювентуса» Сергей Алейников рассказал, как Италия переживает пандемию коронавируса.

    «Восприятие ситуации зависит от человека. Одни паникуют, другим все по барабану. Мне кажется, виновато правительство, которое своими запоздалыми и судорожными действиями породило в стране панику – итальянцы же народ эмоциональный, впечатлительный. Вот и получилось, что самые большие паникеры – итальянцы, и самые большие проблемы – у них.

    Мы с женой спокойны. От Милана, где основной очаг распространения коронавируса, наш Лечче находится в тысяче километров. Как и большинство, добросовестно выполняем инструкции медиков: ходим в масках, максимально ограничиваем контакты с людьми, сидим дома. От чего приходится отказываться? В общем-то ни от чего. Живем отдельно, в гости ходим редко. Интернет работает, телевидение тоже, русскоязычные каналы действуют, можно старое доброе советское кино посмотреть.

    Да, становится сложновато. На улице весна, уже плюс 20 – в бетонных домах народу неуютно. У нас ввели что-то типа комендантского часа: после 21:00 на улице можно появляться только по уважительной причине, которую обязан мотивировать, заранее заполнив определенный бланк. Это на случай, если остановит полиция. В кафе, магазины впускают группами, чтобы избежать скопления людей. В очереди стоять надо как минимум метр друг от друга. Из последних ограничений – в машине должно находиться не больше одного пассажира, иначе – штраф.

    Все спортивные мероприятия в Италии отменены до 3 апреля. Соответственно и тренировать некого. Так что я в отпуске с нефиксированной датой. Безусловно, для итальянцев остаться без футбола – это катастрофа. Особенно горюют футбольные боссы, когда подсчитывают убытки. Но здоровье людей дороже», – заявил Алейников.

    • Алейников выступал за «Ювентус» с 1989 по 1990-й.
    • Сейчас он живет в Италии.

    Источник: «Прессбол»

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +360

      Portoz 2 часа назад

      да ты подожди ***.н

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      Рейтинг: +323

      кто там 3 часа назад

      А что ж ты Сергей в Италии то живёшь, а не в великой?

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      Рейтинг: +6299

      FanatSerj > кто там 3 часа назад

      работает там человек, значит имеет нужные навыки и опыт в отличии от большинства подросших балаболов-блогеров и геев, которые только и могут что с открытым ртом работать, но абсолютно на практике бесполезны и никому не нужны заграницей.

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      Рейтинг: +2313

      playsh > кто там 2 минуты назад

      А он заслужил жить там,где пожелает.Напомню,что серебро 1988г завоёвано в том числе благодаря и ему,и ЗМС получил Алейников по делу,не в пример некоторым в 2018г.И за Ювентус играл достойно,так что всё по чесноку.

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      Рейтинг: +323

      кто там > playsh 12 секунд назад

      Так я о другом. Как по ящику кричат в России рай, а на деле кто может тот валит с этого рая в гниющую Европу.
      К нему никаких вопросов, достойный футболист и человек(возможно, я его не знаю)).

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