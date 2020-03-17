Бывший врач «Спартака» Лю: «РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса»

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказался об эпидемии коронавируса в России.

«РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса. До пяти тысяч человек на стадионе – это нормально, так можно проводить матчи.

В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. Люди в вагонах находятся очень близко друг к другу, а на стадионе расстояние больше.

Коронавирус – это серьезно, но не так страшно, больше раздуто. Очень много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, тут присутствует и бизнес.

В Китае сейчас мало новых заболеваний, в основном это происходит в Европе. Конечно, страшно, но нужно спокойно реагировать. Носить маску, мыть руки.

В Европе и России не привыкли ходить в масках, но на улице это делать нужно всегда, без разницы, болеете вы или нет.

То, что некоторые футболисты заразились этим вирусом – это не так страшно. Нормально, вылечатся. Каждый год от гриппа и простуды столько людей умирают, но никто же не говорит!

Чемпионат Европы не нужно останавливать, он может пройти без зрителей, не нужно его переносить.

Когда закончится эпидемия коронавируса? Думаю, месяца через два-три все будет нормально», – заявил врач.