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    Бывший врач «Спартака» Лю: «РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса»

    Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал

    «РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса. До пяти тысяч человек на стадионе – это нормально, так можно проводить матчи.

    В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. Люди в вагонах находятся очень близко друг к другу, а на стадионе расстояние больше.

    Коронавирус – это серьезно, но не так страшно, больше раздуто. Очень много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, тут присутствует и бизнес.

    В Китае сейчас мало новых заболеваний, в основном это происходит в Европе. Конечно, страшно, но нужно спокойно реагировать. Носить маску, мыть руки.

    В Европе и России не привыкли ходить в масках, но на улице это делать нужно всегда, без разницы, болеете вы или нет.

    То, что некоторые футболисты заразились этим вирусом – это не так страшно. Нормально, вылечатся. Каждый год от гриппа и простуды столько людей умирают, но никто же не говорит!

    Чемпионат Европы не нужно останавливать, он может пройти без зрителей, не нужно его переносить.

    Когда закончится эпидемия коронавируса? Думаю, месяца через два-три все будет нормально», – заявил врач.

    • В Москве до 10 апреля из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые спортивные мероприятия.
    • Таким образом, будут отменены матчи РПЛ и ФНЛ.
    • Ранее разрешалось проводить игры с числом участников не более 5000 человек.

    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +533

      titata 14 минут назад

      ну надо же трезвый коммент , без модной истерики!

      0
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      Рейтинг: +2366

      Борат 1 час назад

      Лю уехал, а спартачи по привычке продолжают лепёхи хавать ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1581

      Hektor 84 2 часа назад

      Еще тот врачишка! Не зря этого чудика нагнали из спартака. Еще раньше надо было гнать его.

      1
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      Рейтинг: +4155

      filosof sparty 2 часа назад

      Ахах. ЧЕ без зрителей? А он нужен футболистам без зрителей? А он нужен рекламщикам без зрителей? А он нужен телезрителям без зрителей на стадионе? А он нужен телеканалам без телезрителей? И так можно продолжать долго. Ты попробуй полечи без пациента...

      1
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      Рейтинг: +649

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Чемпионат европы без зрителей,ты как это представляешь)?

      1
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      Рейтинг: +12365

      vka1970 3 часа назад

      Понятно за что этого горе врача из команды турнули. Шариковы они везде Шариковы.

      2
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      Рейтинг: +1673

      alarm 3 часа назад

      этот всегда раздавал хрякам ценные советы, особенно по правильному питанию - за что в тарасовке его любят до сих пор)

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