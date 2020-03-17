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  • Бывший врач «Спартака» Лю: «РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса»

Бывший врач «Спартака» Лю: «РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса»

17 марта 2020, 06:36
9

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказался об эпидемии коронавируса в России.

«РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса. До пяти тысяч человек на стадионе – это нормально, так можно проводить матчи.

В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. Люди в вагонах находятся очень близко друг к другу, а на стадионе расстояние больше.

Коронавирус – это серьезно, но не так страшно, больше раздуто. Очень много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, тут присутствует и бизнес.

В Китае сейчас мало новых заболеваний, в основном это происходит в Европе. Конечно, страшно, но нужно спокойно реагировать. Носить маску, мыть руки.

В Европе и России не привыкли ходить в масках, но на улице это делать нужно всегда, без разницы, болеете вы или нет.

То, что некоторые футболисты заразились этим вирусом – это не так страшно. Нормально, вылечатся. Каждый год от гриппа и простуды столько людей умирают, но никто же не говорит!

Чемпионат Европы не нужно останавливать, он может пройти без зрителей, не нужно его переносить.

Когда закончится эпидемия коронавируса? Думаю, месяца через два-три все будет нормально», – заявил врач.

  • В Москве до 10 апреля из-за пандемии коронавируса запрещены все массовые спортивные мероприятия.
  • Таким образом, будут отменены матчи РПЛ и ФНЛ.
  • Ранее разрешалось проводить игры с числом участников не более 5000 человек.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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vka1970
1584421353
Понятно за что этого горе врача из команды турнули. Шариковы они везде Шариковы.
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moskowcity-petrv
1584422349
Чемпионат европы без зрителей,ты как это представляешь)?
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filosof sparty
1584423460
Ахах. ЧЕ без зрителей? А он нужен футболистам без зрителей? А он нужен рекламщикам без зрителей? А он нужен телезрителям без зрителей на стадионе? А он нужен телеканалам без телезрителей? И так можно продолжать долго. Ты попробуй полечи без пациента...
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Hektor 84
1584424728
Еще тот врачишка! Не зря этого чудика нагнали из спартака. Еще раньше надо было гнать его.
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titata
1584431771
ну надо же трезвый коммент , без модной истерики!
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ufos73
1584432656
Ага а еще корону надо иглоукалыванием лечить! )) Лю зачем ты так про метро? Ты ж сам там диплом купил!
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САДЫЧОК
1584434631
Лю такой же врач , как Смородская балерина !
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momwig_
1584435368
Твою ж мать, кто опять выкатился из-под дивана. Ну теперь-то мы знаем, что нужно делать, а чего - нет.
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Владислав Vlad
1584437337
Верно Лю говоришь. Раздули до такой степени, что все уже себе гробики заказали.))) По-ходу от страха людей больше помрёт, чем от коронавируса.)))
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