Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»

Президент «Спартака» Леонид Федун объяснил возможные экономические последствия для РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

«Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям.

А доходов вообще не будет, если не будет мероприятий», – заявил владелец «Спартака».