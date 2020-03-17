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  • Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»

Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»

17 марта 2020, 06:18
11

Президент «Спартака» Леонид Федун объяснил возможные экономические последствия для РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

«Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям.

А доходов вообще не будет, если не будет мероприятий», – заявил владелец «Спартака».

  • Ранее в Австрии состоялась встреча, в результате которой Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки.
  • Эта мера помогла бы компенсировать падение спроса на нефть из-за массового карантина.
  • Впоследствии цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель, чего не было с 25 июня 2017 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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vka1970
1584421196
Это удар по всем людям, кроме экспортёров у которых стоимость товара привязана к курсу.Хотя , конституция и нам всё по фиг ещё ни кто не отменял.Сама Терешкова готова обнулять всё и вся.
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Дядя Серёжа
1584423071
Это не Евро летит к 85 рублям, это рубль летит на международную космическую станцию...
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JTherry
1584429605
отказ от соглашения с ОПЕК, инициированный Сечиным и поддержанный Путиным, с прогнозируемыми последствиями снижения стоимости барреля нефти и падения курса рубля (с лапшой на уши, как это хорошо для российской экономики и населения страны), пандемия коронавируса, с отменой всех массовых мероприятий, и на этой волне - внесение поправок в Конституцию, также - с прогнозируемыми последствиями "обнуления сроков"...
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sir_Alex
1584432234
Курс € летит к ₽100!
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momwig_
1584435501
Это не последствия коронавируса. Это последствия идиотизма нашей власти. Евро спокойно бултыхался, лишь слегка приподнявшись над 70 рублями пока некоторым воротилам нефтяного бизнеса не вздумалось посраться с ОПЕК.
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Sterh
1584436868
Что-то не сходится. Может он сказал, что РАСХОДЫ привязаны к ЕВРО?
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ivany4
1584438668
Ранее в Австрии состоялась встреча, в результате которой Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки...... Эта мера помогла бы компенсировать падение спроса на нефть из-за массового карантина..... Ну не дано бомбардиру заниматься политэкономией.)) Если идет падение СПРОСА на нефть, или на что либо, то как его можно компенсировать УВЕЛИЧЕНИЕМ добычи, или увеличением производства чего либо. Закон капитализма всегда гласил, перепроизводство ведет к дешевой цене и падению спроса. Видимо наши нефтяники хорошо это усвоили.))) Очередные стенания "бизнесменов". Уж сколько раз говорили, живешь в рублевой зоне - веди "дела" в рублях. Предыдущие кризисы ничему не учат.
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