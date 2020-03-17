Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»

Президент «Спартака» Леонид Федун объяснил возможные экономические последствия для РПЛ из-за эпидемии коронавируса.
«Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям.
А доходов вообще не будет, если не будет мероприятий», – заявил владелец «Спартака».
- Ранее в Австрии состоялась встреча, в результате которой Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки.
- Эта мера помогла бы компенсировать падение спроса на нефть из-за массового карантина.
- Впоследствии цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель, чего не было с 25 июня 2017 года.
Источник: «Р-Спорт»