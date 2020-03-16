Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»

    Президент «Спартака» Леонид Федун объяснил возможные экономические последствия для РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

    «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям.

    А доходов вообще не будет, если не будет мероприятий», – заявил владелец «Спартака».

    • Ранее в Австрии состоялась встреча, в результате которой Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки.
    • Эта мера помогла бы компенсировать падение спроса на нефть из-за массового карантина.
    • Впоследствии цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель, чего не было с 25 июня 2017 года.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:18
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1444

      sir_Alex 6 минут назад

      Курс € летит к ₽100!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4027

      JTherry 50 минут назад

      отказ от соглашения с ОПЕК, инициированный Сечиным и поддержанный Путиным, с прогнозируемыми последствиями снижения стоимости барреля нефти и падения курса рубля (с лапшой на уши, как это хорошо для российской экономики и населения страны), пандемия коронавируса, с отменой всех массовых мероприятий, и на этой волне - внесение поправок в Конституцию, также - с прогнозируемыми последствиями "обнуления сроков"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Это не Евро летит к 85 рублям, это рубль летит на международную космическую станцию...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12365

      vka1970 3 часа назад

      Это удар по всем людям, кроме экспортёров у которых стоимость товара привязана к курсу.Хотя , конституция и нам всё по фиг ещё ни кто не отменял.Сама Терешкова готова обнулять всё и вся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1498

      serhio80 > vka1970 1 час назад

      Там всю Думу нужно напалмом обнулять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3443

      Литейный4 3 часа назад

      За счёт государственного мазута, сидя на трубе , Федун быстро поправит своё финансовое положение. В Пердив мазутный проект. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1498

      serhio80 > Литейный4 1 час назад

      Газовики твои сколько народных денег ******** за последний год? А ведь государственная контора, в отличии от частного лукойла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1673

      alarm 3 часа назад

      очередной заговор против спартака, очевидно. нефть дешевеет, хряки приблизились к фнл. первыми из тарасовки побежали зулусы. всё взаимосвязано. ждём расформирования)

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75445
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru