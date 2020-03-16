Главные новости дня. В Москве запретили все спортивные мероприятия; УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2020 23:00
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1662

      alarm 8 минут назад

      ещё одну новость незаслуженно упустили))
      ______
      Московский гандбольный клуб «Спартак» в ближайшее время будет переименован в ЦСКА.

      «Спартак» переименуют в ЦСКА. Игрокам уже сообщили о таком решении. Скорее всего, объявлено будет на следующей неделе», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      В четвертьфинале чемпионата России «Спартак» сыграет со «СГАУ-Саратов».


      позор же, ну))

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