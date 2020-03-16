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  • Главные новости дня. В Москве запретили все спортивные мероприятия; УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

Главные новости дня. В Москве запретили все спортивные мероприятия; УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

16 марта 2020, 23:00
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Зарплата Головина в «Монако» выросла до 3 миллионов в год

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

AS: УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

В Москве запретили все спортивные мероприятия

Федун: «Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

«Ливерпуль» имеет самый дорогой состав среди всех команд топ-чемпионатов

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Источник: «Бомбардир»
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