Примера: «Мы намерены доиграть сезон»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что, вероятнее всего, сезон в Примере будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса. В Испании сейчас введен запрет на выход из дома без острой необходимости.

«Сейчас все идет к тому, что мы завершим сезон, доиграем его. В Европе на этой неделе могут принять серьезное решение. Я общаюсь с руководством других лиг, координируем действия. Мы должны решить финансовый вопрос, который встанет в ближайшее время», – сказал Тебас.