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    Примера: «Мы намерены доиграть сезон»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что, вероятнее всего, сезон в Примере будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса. В Испании сейчас введен запрет на выход из дома без острой необходимости.

    «Сейчас все идет к тому, что мы завершим сезон, доиграем его. В Европе на этой неделе могут принять серьезное решение. Я общаюсь с руководством других лиг, координируем действия. Мы должны решить финансовый вопрос, который встанет в ближайшее время», – сказал Тебас.

    • В Испании заражены коронавирусом, в частности, игроки «Валенсии».
    • На прошлой неделе появлялась информация, что европейский футбол может не вернуться до осени.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: AS

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