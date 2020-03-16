Примера: «Мы намерены доиграть сезон»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что, вероятнее всего, сезон в Примере будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса. В Испании сейчас введен запрет на выход из дома без острой необходимости.
«Сейчас все идет к тому, что мы завершим сезон, доиграем его. В Европе на этой неделе могут принять серьезное решение. Я общаюсь с руководством других лиг, координируем действия. Мы должны решить финансовый вопрос, который встанет в ближайшее время», – сказал Тебас.
- В Испании заражены коронавирусом, в частности, игроки «Валенсии».
- На прошлой неделе появлялась информация, что европейский футбол может не вернуться до осени.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Источник: AS