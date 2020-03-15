Егоров: «Спартак» потеряет 200 миллионов рублей, если сыграет несколько матчей без зрителей»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал об убытках, которые понесет «Спартак», если будет играть без зрителей. В Москве до апреля нельзя проводить массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.

«Леонид Федун как-то рассказывал в интервью, что за один матч «Спартак» зарабатывает порядка 60 миллионов рублей. Если команда проводит два-три матча без зрителей, то теряет около 200 миллионов. Это большие деньги. До этой суммы [даже] не дотягивает трехлетний спонсорский контракт с «Уральскими авиалиниями», – сообщил Егоров.