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  • Егоров: «Спартак» потеряет 200 миллионов рублей, если сыграет несколько матчей без зрителей»

Егоров: «Спартак» потеряет 200 миллионов рублей, если сыграет несколько матчей без зрителей»

15 марта 2020, 10:26
17

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал об убытках, которые понесет «Спартак», если будет играть без зрителей. В Москве до апреля нельзя проводить массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.

«Леонид Федун как-то рассказывал в интервью, что за один матч «Спартак» зарабатывает порядка 60 миллионов рублей. Если команда проводит два-три матча без зрителей, то теряет около 200 миллионов. Это большие деньги. До этой суммы [даже] не дотягивает трехлетний спонсорский контракт с «Уральскими авиалиниями», – сообщил Егоров.

  • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
  • Уже остановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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mihail200606
1584258194
Так все потеряют... Переживёт Спартак свои 200млн..
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житель СПб
1584258245
Это действительно большой ущерб. Но он ждет далеко не только Спартак. И уж Спартаку он не катастрофичен - по сравнению с региональными командами.
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paracetamol
1584261985
Руководители спама на одном Крале больше украли. Так что переживут!
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"supermax"
1584264271
зато срач тв хайпанет
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мы_не_рабы
1584279781
По-моему, Федун рассказывал в интервью сколько Спартак зарабатывает за матч, а не сколько теряет. Зачем Егорову говорить за Спартак и Федуна. Болтун.
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Hektor 84
1584290176
Епт как будто один спартак потеряет. Да и что этот олень постоянно считает деньги спартака? Или больше хайпануть не на ком? Ему в счётную палату надо, не тем занимается.
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JTherry
1584290267
кроме Спартака потеряют деньги на проведении матчей без зрителей - зенит, позиционирующий, что на его матчи аж весь Питер ходит))) они не 200, а все 400 миллионов потеряют... да все команды прилично потеряют, причем ощутимее всего потеряют госклубы, так что не обольщайтесь!
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NEONFOL
1584292324
все потеряют
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rash1959
1584301886
Такое впечатление, если бы не было Спартака, то и РПЛ не существовало. Остался бы один синит - самоананирущий чемпион.
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vka1970
1584344720
Егорову надо заткнуться и начать свои деньги считать, а не чужие. На этом вирусе все деньги потеряют.
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