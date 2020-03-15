Егоров: «Спартак» потеряет 200 миллионов рублей, если сыграет несколько матчей без зрителей»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал об убытках, которые понесет «Спартак», если будет играть без зрителей. В Москве до апреля нельзя проводить массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.
«Леонид Федун как-то рассказывал в интервью, что за один матч «Спартак» зарабатывает порядка 60 миллионов рублей. Если команда проводит два-три матча без зрителей, то теряет около 200 миллионов. Это большие деньги. До этой суммы [даже] не дотягивает трехлетний спонсорский контракт с «Уральскими авиалиниями», – сообщил Егоров.
- На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
- Уже остановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»