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    Егоров: «Спартак» потеряет 200 миллионов рублей, если сыграет несколько матчей без зрителей»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал об убытках, которые понесет «Спартак», если будет играть без зрителей. В Москве до апреля нельзя проводить массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек.

    «Леонид Федун как-то рассказывал в интервью, что за один матч «Спартак» зарабатывает порядка 60 миллионов рублей. Если команда проводит два-три матча без зрителей, то теряет около 200 миллионов. Это большие деньги. До этой суммы [даже] не дотягивает трехлетний спонсорский контракт с «Уральскими авиалиниями», – сообщил Егоров.

    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
    • Уже остановлены топ-пять лиг Европы и еврокубки.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5240

      paracetamol 10 минут назад

      Руководители спама на одном Крале больше украли. Так что переживут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3237

      Литейный4 21 минуту назад

      Зенит потеряет в 3 раза больше. На столько больше ходят в Петербурге чем на свиней. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +792

      житель СПб 1 час назад

      Это действительно большой ущерб. Но он ждет далеко не только Спартак. И уж Спартаку он не катастрофичен - по сравнению с региональными командами.

      1
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      Рейтинг: +7043

      mihail200606 1 час назад

      Так все потеряют... Переживёт Спартак свои 200млн..

      1
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      Рейтинг: +2299

      Борат 1 час назад

      Самое время распустить поросей на вольные хлеба, а открываху отдать фк чертаново !!! Позор рылам ! Стыдно за хряков !!! Гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +472

      ВасяК > Борат 1 час назад

      Унитаз ты!!!

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