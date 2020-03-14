Главные новости дня. Клубы РПЛ готовы остановить сезон, «Спартак» и «Зенит» победили

«Валя, ты просто космос». На матче «Арсенал» – «Рубин» посвятили баннер Терешковой, предложившей не ограничивать сроки Путина.

РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Уралу», у Азмуна хет-трик.

Малком забил дебютный гол в РПЛ.

РПЛ. «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге и поднялся на восьмое место.

«Вест Хэм»: «Это будет ударом для «Ливерпуля», но сезон нужно признать недействительным, если он не будет доигран».

«Спартак» сыграл с «Оренбургом» самым молодым составом в XXI веке.

Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса.

The Telegraph: большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в случае отмены сезона.