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  • Орлов – о возможном переносе Евро-2020: «Нельзя ломаться от коронавируса – нужно проводить турнир»

Орлов – о возможном переносе Евро-2020: «Нельзя ломаться от коронавируса – нужно проводить турнир»

14 марта 2020, 13:51
7

Комментатор Геннадий Орлов не поддерживает идею с переносом чемпионата Европы 2020 года из-за коронавируса.

«УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Может, в Италии и не надо, но всe-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась.

Иначе – паника, чeрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни», – сказал Орлов.

  • По информации L'Equipe, УЕФА собирается перенести Евро-2020 на следующий год.
  • Турнир должен пройти в 12 разных городах.
  • Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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portero
1584183849
Геннадий вы в группе риска, ну в принципе от смерти всё равно не убежишь......
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Torvald64
1584184738
Я не знаю, сколько людей может погибнуть от коронавируса. Но если мы допустим мировой финансовый кризис, погибнет и пострадает гораздо больше. Вот только их считать никто не будет. У меня ощущение, что сейчас все решения принимаются на эмоциях, а не взвешенно. Подождите вы хотя бы месяц, посмотрите, как будет развиваться эпидемия, а потом принимайте решение, что делать и как вообще дальше жить.
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омск55
1584185258
Орлов прав, без футбола жизнь не жизнь
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southerner
1584188805
Орлов даун.
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ivanthebest
1584192077
Чтобы была такая же фигня как с Испанским гриппом 100 лет назад, когда 100 миллионов человек скосила эта зараза? Бред полнейший. Учитывая что сейчас можно куда легче перемещаться между странами и континентами масштаб п..здеца если его на корню не пресечь может быть катастрофическим.
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Chernyi Lis
1584196329
обязательно со зрителями и у пиндоссов!
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Hektor 84
1584198523
Заклейте рот старому маразматику
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