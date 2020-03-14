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    Орлов – о возможном переносе Евро-2020: «Нельзя ломаться от коронавируса – нужно проводить турнир»

    Комментатор Геннадий Орлов не поддерживает идею с переносом чемпионата Европы 2020 года из-за коронавируса.

    «УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Может, в Италии и не надо, но всe-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась.

    Иначе – паника, чeрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни», – сказал Орлов.

    • По информации L'Equipe, УЕФА собирается перенести Евро-2020 на следующий год.
    • Турнир должен пройти в 12 разных городах.
    • Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

    Вице-премьер Чернышенко: «Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения Евро-2020»

    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2020 13:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 7 часов назад

      Заклейте рот старому маразматику

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      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis 7 часов назад

      обязательно со зрителями и у пиндоссов!

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      Рейтинг: +6994

      ivanthebest 8 часов назад

      Чтобы была такая же фигня как с Испанским гриппом 100 лет назад, когда 100 миллионов человек скосила эта зараза? Бред полнейший. Учитывая что сейчас можно куда легче перемещаться между странами и континентами масштаб п..здеца если его на корню не пресечь может быть катастрофическим.

      2
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      Рейтинг: +78

      southerner 9 часов назад

      Орлов даун.

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      Рейтинг: +2920

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Гена , а здравомыслящие только Россию населяют ? Может пох...исты.
      Ну почему только мы и турки ещё играют ?
      Складывается впечатление , что у нас что-то недоговаривают.
      Где Европа и Китай , но Америка ушла в карантин !!!! неспроста.

      2
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      Рейтинг: +1092

      омск55 10 часов назад

      Орлов прав, без футбола жизнь не жизнь

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      Рейтинг: +1428

      Torvald64 10 часов назад

      Я не знаю, сколько людей может погибнуть от коронавируса. Но если мы допустим мировой финансовый кризис, погибнет и пострадает гораздо больше. Вот только их считать никто не будет.

      У меня ощущение, что сейчас все решения принимаются на эмоциях, а не взвешенно. Подождите вы хотя бы месяц, посмотрите, как будет развиваться эпидемия, а потом принимайте решение, что делать и как вообще дальше жить.

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      Рейтинг: +38356

      portero 11 часов назад

      Геннадий вы в группе риска, ну в принципе от смерти всё равно не убежишь......

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