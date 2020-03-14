Орлов – о возможном переносе Евро-2020: «Нельзя ломаться от коронавируса – нужно проводить турнир»

Комментатор Геннадий Орлов не поддерживает идею с переносом чемпионата Европы 2020 года из-за коронавируса.

«УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Может, в Италии и не надо, но всe-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась.

Иначе – паника, чeрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни», – сказал Орлов.

По информации L'Equipe, УЕФА собирается перенести Евро-2020 на следующий год.

Турнир должен пройти в 12 разных городах.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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