КАФ перенесла мартовские матчи отбора Кубка Африки

Неграм можно не волноваться что им какой-то коронавирус они уже всякие эболы, малярии и прочую шляпу перенесли !
Африканская конфедерация футбола перенесла ряд матчей, запланированных на ближайшее время. Например, в другие даты будут сыграны встречи отбора Кубка Африки (первоначальный срок – 25-31 марта).
Также перенесены африканские матчи отбора чемпионата мира для женщин до 20 лет и квалификационные игры женского Кубка Африки.
- Причина – угроза распространения коронавируса.
- По всему миру умерло от заболевания более 5000 человек.
- Все топ-пять лиг Европы приостановлены.