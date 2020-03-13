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    КАФ перенесла мартовские матчи отбора Кубка Африки

    Африканская конфедерация футбола перенесла ряд матчей, запланированных на ближайшее время. Например, в другие даты будут сыграны встречи отбора Кубка Африки (первоначальный срок – 25-31 марта).

    Также перенесены африканские матчи отбора чемпионата мира для женщин до 20 лет и квалификационные игры женского Кубка Африки.

    • Причина – угроза распространения коронавируса.
    • По всему миру умерло от заболевания более 5000 человек.
    • Все топ-пять лиг Европы приостановлены.

    Источник: КАФ

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    13.03.2020 22:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2291

      Борат 11 часов назад

      Неграм можно не волноваться что им какой-то коронавирус они уже всякие эболы, малярии и прочую шляпу перенесли !

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