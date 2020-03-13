КАФ перенесла мартовские матчи отбора Кубка Африки

Африканская конфедерация футбола перенесла ряд матчей, запланированных на ближайшее время. Например, в другие даты будут сыграны встречи отбора Кубка Африки (первоначальный срок – 25-31 марта).

Также перенесены африканские матчи отбора чемпионата мира для женщин до 20 лет и квалификационные игры женского Кубка Африки.