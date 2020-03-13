Главные новости дня. В Италии за сутки умерли от коронавируса 250 человек; еврокубки, АПЛ и другие турниры приостановили

В Италии за день от коронавируса умерло 250 человек. Заразились и ряд игроков Серии А.

КДК РФС отменил удаления Кверквелии и Карпова.

Официально: АПЛ приостановлена из-за коронавируса.

Экс-арбитр Хусаинов – о судействе в РПЛ: «Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела».

Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса.

Тедеско: «Карпов – очень умный мальчишка для своего возраста, но контакта с Понсе, чтобы так упасть, не было».

Чемпионат Франции официально приостановлен.

Савин – об удаленном выпуске «КраСавы»: «Мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться».