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    Журналист Егоров: «Вероятность остановки чемпионата России велика»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о готовящемся в РПЛ совещании по вопросу приостановки чемпионата из-за распространения коронавируса. Оно состоится 17 марта, во вторник.

    «17 марта большой день в РПЛ.

    Будет общее собрание, на котором а) состоятся выборы президента лиги (Сергей Прядкин выдвинут всеми 16 клубами), б) обсудят текущие запланированные вопросы.

    Но затем будет конференц-связь с УЕФА и предстоит сделать паузу. Если в УЕФА рекомендуют остановить чемпионаты (и, соответственно, переносят Евро), то вторая часть собрания будет посвящена именно этой теме.

    Вероятность остановки чемпионата России велика», – написал инсайдер в телеграме.

    • В «Урале» считают, что РПЛ можно не останавливать.
    • В ФНЛ также не хотят останавливать турнир.
    • Топ-пять лиг Европы остановили чемпионаты.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1540

      alarm 29 минут назад

      евро - перенести
      чемпионат - остановить
      спартак - расформировать

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