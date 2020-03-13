Егоров: «Вероятность остановки чемпионата России велика»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о готовящемся в РПЛ совещании по вопросу приостановки чемпионата из-за распространения коронавируса. Оно состоится 17 марта, во вторник.

«17 марта большой день в РПЛ.

Будет общее собрание, на котором а) состоятся выборы президента лиги (Сергей Прядкин выдвинут всеми 16 клубами), б) обсудят текущие запланированные вопросы.

Но затем будет конференц-связь с УЕФА и предстоит сделать паузу. Если в УЕФА рекомендуют остановить чемпионаты (и, соответственно, переносят Евро), то вторая часть собрания будет посвящена именно этой теме.

Вероятность остановки чемпионата России велика», – написал инсайдер в телеграме.