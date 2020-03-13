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    Егоров: «Вероятность остановки чемпионата России велика»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о готовящемся в РПЛ совещании по вопросу приостановки чемпионата из-за распространения коронавируса. Оно состоится 17 марта, во вторник.

    «17 марта большой день в РПЛ.

    Будет общее собрание, на котором а) состоятся выборы президента лиги (Сергей Прядкин выдвинут всеми 16 клубами), б) обсудят текущие запланированные вопросы.

    Но затем будет конференц-связь с УЕФА и предстоит сделать паузу. Если в УЕФА рекомендуют остановить чемпионаты (и, соответственно, переносят Евро), то вторая часть собрания будет посвящена именно этой теме.

    Вероятность остановки чемпионата России велика», – написал инсайдер в телеграме.

    • В «Урале» считают, что РПЛ можно не останавливать.
    • В ФНЛ также не хотят останавливать турнир.
    • Топ-пять лиг Европы остановили чемпионаты.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    13.03.2020 19:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 13 марта 2020, 23:35

      чемпионат остановить и не "назначать" никого чемпионом в РосПриколЛиге)) начать следующий чемпионат с чистого листа!!!

      3
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      Рейтинг: +14466

      playsh 13 марта 2020, 23:26

      Как же Китай задурил всем головы.А у них уже всё заканчивается.
      Смертность в процентном отношении к инфицированным не более,чем ежегодно от банального гриппа.

      4
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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский 13 марта 2020, 22:38

      без зрителей тоскливо, надо тормознуть раз УЕФА советует, проявить уважение.

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero 13 марта 2020, 21:51

      Да уж пускай остановят недельки на три, а там глядишь успокоится обстановочка...

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 13 марта 2020, 20:54

      кроме РПЛ и смотреть нечего сейчас. и ставить то ненакого. этот тур наш будет самым смотрибельным в мире. т.к.-везде пауза.. не было бы счастья, да несчастье помогло- это про нас-мир увидит как инвалиды играют.

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