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Егоров: «Вероятность остановки чемпионата России велика»

13 марта 2020, 19:42
6

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о готовящемся в РПЛ совещании по вопросу приостановки чемпионата из-за распространения коронавируса. Оно состоится 17 марта, во вторник.

«17 марта большой день в РПЛ.

Будет общее собрание, на котором а) состоятся выборы президента лиги (Сергей Прядкин выдвинут всеми 16 клубами), б) обсудят текущие запланированные вопросы.

Но затем будет конференц-связь с УЕФА и предстоит сделать паузу. Если в УЕФА рекомендуют остановить чемпионаты (и, соответственно, переносят Евро), то вторая часть собрания будет посвящена именно этой теме.

Вероятность остановки чемпионата России велика», – написал инсайдер в телеграме.

  • В «Урале» считают, что РПЛ можно не останавливать.
  • В ФНЛ также не хотят останавливать турнир.
  • Топ-пять лиг Европы остановили чемпионаты.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Рубинище
1584122093
кроме РПЛ и смотреть нечего сейчас. и ставить то ненакого. этот тур наш будет самым смотрибельным в мире. т.к.-везде пауза.. не было бы счастья, да несчастье помогло- это про нас-мир увидит как инвалиды играют.
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portero
1584125477
Да уж пускай остановят недельки на три, а там глядишь успокоится обстановочка...
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Иван_Невский
1584128305
без зрителей тоскливо, надо тормознуть раз УЕФА советует, проявить уважение.
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Plyash
1584131195
Как же Китай задурил всем головы.А у них уже всё заканчивается. Смертность в процентном отношении к инфицированным не более,чем ежегодно от банального гриппа.
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JTherry
1584131754
чемпионат остановить и не "назначать" никого чемпионом в РосПриколЛиге)) начать следующий чемпионат с чистого листа!!!
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