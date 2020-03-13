Журналист Скира: АПЛ приостановят до 4 апреля

Английская Премьер-лига вслед за другими европейскими чемпионатами уйдет на вынужденный перерыв в связи с эпидемией коронавируса.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, АПЛ будет приостановлена до четвертого апреля.
Ожидается, что в ближайшие часы лига официально объявит о соответствующем решении.
- В «Арсенале» и «Челси» зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.
- У трех игроков «Лестера» появились симптомы заболевания.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.