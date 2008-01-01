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    Журналист Скира: АПЛ приостановят до 4 апреля

    Английская Премьер-лига вслед за другими европейскими чемпионатами уйдет на вынужденный перерыв в связи с эпидемией коронавируса.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, АПЛ будет приостановлена до четвертого апреля.

    Ожидается, что в ближайшие часы лига официально объявит о соответствующем решении.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2285

      Борат 5 часов назад

      прочитал эту новость и так стыдно за спартак стало, аж жуть !
      скорей бы уже эти мужеложцы сгинули в фнл, чтобы духу их гомосячего-поросячего не было ! позор пищевикам !!! гыгы

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