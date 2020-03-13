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  • Экс-арбитр Хусаинов – о судействе в РПЛ: «Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела»

Экс-арбитр Хусаинов – о судействе в РПЛ: «Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела»

13 марта 2020, 12:56
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Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов рассказал несколько историй, доказывающих наличие коррупции в отечественном судействе.

«Пытался искоренить это явление. Первое, что я предложил в качестве руководителя комитета арбитров, – компьютерные назначения, чтобы исключить человеческий фактор. Потом ввели дополнительное ограничение – конфликтные ситуации. И знаете, кто первым возмутился? Сами судьи!

Написали письмо против меня. Колосков, который тогда руководил РФС, сунул: «На, читай». Я понял, с кем работаю. Вальку Иванова, сына Валентина Козьмича, встретил: «А ты-то куда? Я тебя начал возить за рубеж, на каждом перекрeстке тебя рекламировал: мол, парень из футбольной семьи, с прекрасным английским. Как так?» А он: «Ребята попросили». А, ну раз ребята попросили, тогда ладно.

Я мешал ребятам доходно существовать? Думайте сами. Но вот пара примеров. Встречаюсь на «Торпедо» с тренером Ирхиным. Он только «Уралан» принял, жалуется: «Приезжали твои парни – требуют долги вернуть». Говорю: «Саша, эту ситуацию ни ты, ни я не создавал. Вопросы к предшественникам».

Следом – ещe история. Подходит подчинeнный: «Серeж, отправь в Элисту – долги надо собрать». Мне тогда один авторитетный человек сказал: «Ничего ты, Серeжа, не сделаешь. Они с рюкзаками за спиной бегают. В этом – долги перед одной командой, а в том – долги другой команды перед ними. Все повязаны».

У меня тогда не было времени анализировать: чемпионат идeт, не сорвать бы игры. А потом начал изучать прежние назначения: одни и те же люди судят определeнные команды. Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела», – сказал Хусаинов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Niko
1584094446
Жаль тратить время на это не понятное развлечение, один негатив
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Рубинище
1584096788
мы тут, переживаем, болеем. а мляди капусту рубят. всё больше и больше грязи наружу вылазит. в нормальном чемпионате давно пересажали бы всех.
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Давид59
1584097303
Выход один - приглашать судить иностранцев. Разгребать конюшни конечно надо, но уж больно долгая это работа
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Алексей новый
1584097984
Всё меньше и меньше футбола в футболе
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piligrim1986
1584098193
да ты ж сам первый продажник был)))
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paracetamol
1584098940
Бардак как был, так и остался!
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