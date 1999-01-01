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    Экс-арбитр Хусаинов – о судействе в РПЛ: «Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела»

    Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов рассказал несколько историй, доказывающих наличие коррупции в отечественном судействе.

    «Пытался искоренить это явление. Первое, что я предложил в качестве руководителя комитета арбитров, – компьютерные назначения, чтобы исключить человеческий фактор. Потом ввели дополнительное ограничение – конфликтные ситуации. И знаете, кто первым возмутился? Сами судьи!

    Написали письмо против меня. Колосков, который тогда руководил РФС, сунул: «На, читай». Я понял, с кем работаю. Вальку Иванова, сына Валентина Козьмича, встретил: «А ты-то куда? Я тебя начал возить за рубеж, на каждом перекрeстке тебя рекламировал: мол, парень из футбольной семьи, с прекрасным английским. Как так?» А он: «Ребята попросили». А, ну раз ребята попросили, тогда ладно.

    Я мешал ребятам доходно существовать? Думайте сами. Но вот пара примеров. Встречаюсь на «Торпедо» с тренером Ирхиным. Он только «Уралан» принял, жалуется: «Приезжали твои парни – требуют долги вернуть». Говорю: «Саша, эту ситуацию ни ты, ни я не создавал. Вопросы к предшественникам».

    Следом – ещe история. Подходит подчинeнный: «Серeж, отправь в Элисту – долги надо собрать». Мне тогда один авторитетный человек сказал: «Ничего ты, Серeжа, не сделаешь. Они с рюкзаками за спиной бегают. В этом – долги перед одной командой, а в том – долги другой команды перед ними. Все повязаны».

    У меня тогда не было времени анализировать: чемпионат идeт, не сорвать бы игры. А потом начал изучать прежние назначения: одни и те же люди судят определeнные команды. Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела», – сказал Хусаинов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2983

      Литейный4 3 часа назад

      Спартак это и есть чисто коррупционные схемы. Мазутный проект короче. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +23229

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      Продажные гады ! Вся система прогнила.

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      Рейтинг: +7

      borat-chmo 5 часов назад

      Значит сам чист,если не боится об этом говорить

      0
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      ...
      Рейтинг: +38267

      portero > borat-chmo 1 час назад

      если сам не участвовал, вряд ли с ним бы так откровенничали ...

      0
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      Рейтинг: +5217

      paracetamol 5 часов назад

      Бардак как был, так и остался!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2185

      алдан2014 > paracetamol 3 часа назад

      Это не бардак,а коррупция,со всеми вытекающими.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6585

      piligrim1986 5 часов назад

      да ты ж сам первый продажник был)))

      1
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      Рейтинг: +195

      Алексей новый 5 часов назад

      Всё меньше и меньше футбола в футболе

      0
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      Рейтинг: +2250

      Давид59 6 часов назад

      Выход один - приглашать судить иностранцев. Разгребать конюшни конечно надо, но уж больно долгая это работа

      -1
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      Рейтинг: +1313

      Mister_Tomsk > Давид59 5 часов назад

      поверь они и иностранцам башлять начнут)))

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      Рейтинг: +786

      Rus9I > Давид59 1 час назад

      Я помню была такая практика, что то не пошло. Видимо слишком честно судили)

      0
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      Рейтинг: +3672

      Рубинище 6 часов назад

      мы тут, переживаем, болеем. а мляди капусту рубят. всё больше и больше грязи наружу вылазит. в нормальном чемпионате давно пересажали бы всех.

      2
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      Рейтинг: +2885

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Сейчас в судейском корпусе более простая формула.
      Поставлены тупо три задачи, выполнение которых приносит денежное вознаграждение.
      1. Сохранение в лиге поставщиков очков Зениту ( Оренбург и Сочи )
      2. Помогать Зениту или тормозить ближайших преследователей.
      3. Вредить и вредить Спартаку ( т.е. Лукойлу. единственной корпорации которая не под путинскими ?
      Задачи выполняются на УРА !!!
      Сочи -Оренбург. Первый мяч - автогол, второй с левого пенальти. Результат сделан.
      Как судили Спартак с ЦСКА и Краснодаром все видели. Левые удаления , придуманный пенальти.
      На матч Оренбург-Спартак назначены все судья из Питера ( наверно случайно ).
      Вот такой у нас чемпионат...

      7
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      Рейтинг: +2983

      Литейный4 6 часов назад

      А что он хотел, если весь судейский корпус харчуется у фердуна? Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +7

      borat-chmo > Литейный4 5 часов назад

      Стыдно за федмединеров,они развратили судеек,причём уже все запутались кто кому должен,ВАР ещё этот с кашшаями

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