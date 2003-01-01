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    «Спартак» провел тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса

    Сегодня утром в Тушино «Спартак» провел последнюю тренировку перед вылетом на матч 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    Изначально тренировка должна было пройти в открытом для прессы режиме, но перед началом занятия было принято решение сделать ее закрытой из-за эпидемии коронавируса.

    • Из-за коронавируса в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек.
    • Матч «Оренбург» – «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газовик». Начало – в 14:00 мск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5217

      paracetamol 5 часов назад

      В закрытом помещении опаснее. Оно же закрытое!

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      Рейтинг: +12314

      vka1970 6 часов назад

      Те кто бравировал, что коронавирус дерьмо и в мирУ похлеще эпидемии были, нам уже рассказать не могут.Или сами на том свете или на пол пути туда.От того же короновируса в больницах лежат.Боратам и Литейным ни какой вирус не страшен, так как не боятся этой заразы только либо идиоты либо безрассудно отважные идиоты.Кто из них кто, сами разберутся.Прикольно было бы понаблюдать как один и тот же человек сам с собой спорит.Шизофрения не только в нашей стране прогрессирует.

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      Рейтинг: +1439

      serhio80 > vka1970 3 часа назад

      Виталь, имхо в москве в ноябре - декабре им полгорода переболело) уж очень симптомы схожи)

      0
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      Рейтинг: +12314

      vka1970 > serhio80 2 часа назад

      Вполне реально, ведь тестов у нас нет.

      0
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      Рейтинг: +1439

      serhio80 > vka1970 2 часа назад

      штука неприятная, но не более того. водкой и чесноком, при нормальном иммунитете убралось за три дня)

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      Рейтинг: +2285

      Борат 8 часов назад

      рылам не так страшен коронавирус как свиной грипп !
      скоро будут по городам ФНЛ поросячью заразу разносить !
      гыгы

      5
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      Рейтинг: +930

      Klaido > Борат 5 часов назад

      тебе, п.дарасик, коронавирус не страшен - от баранов через свой анус ты его не подхватишь в своем ауле

      1
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      Рейтинг: +2983

      Литейный4 9 часов назад

      Полетят к соседям по турнирной таблице. Пуховики должны отыметь свиней и поменяться с ними местами в турнирной таблице. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +930

      Klaido > Литейный4 5 часов назад

      а ты чего, 3.14дарок, раскукарекался не в своей ветке то???
      бегом учить азбуку и повторять таблицу умножения))) скоро сосед к твоей мамке придет - делать будет тебе родного, а не сводного братишку - выгонят же на холод гулять)))

      -2
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      Рейтинг: +2983

      Литейный4 > Klaido 3 часа назад

      Будешь тише, дольше будешь. Гыгыгы

      7
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