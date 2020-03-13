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«Спартак» провел тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса

13 марта 2020, 10:32
6

Сегодня утром в Тушино «Спартак» провел последнюю тренировку перед вылетом на матч 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Изначально тренировка должна было пройти в открытом для прессы режиме, но перед началом занятия было принято решение сделать ее закрытой из-за эпидемии коронавируса.

  • Из-за коронавируса в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек.
  • Матч «Оренбург» – «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газовик». Начало – в 14:00 мск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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vka1970
1584096720
Те кто бравировал, что коронавирус дерьмо и в мирУ похлеще эпидемии были, нам уже рассказать не могут.Или сами на том свете или на пол пути туда.От того же короновируса в больницах лежат.Боратам и Литейным ни какой вирус не страшен, так как не боятся этой заразы только либо идиоты либо безрассудно отважные идиоты.Кто из них кто, сами разберутся.Прикольно было бы понаблюдать как один и тот же человек сам с собой спорит.Шизофрения не только в нашей стране прогрессирует.
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paracetamol
1584099207
В закрытом помещении опаснее. Оно же закрытое!
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zigbert
1584128738
Правильно.Надо поберечься от этого страшного вируса.
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