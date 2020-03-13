«Спартак» провел тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса

Сегодня утром в Тушино «Спартак» провел последнюю тренировку перед вылетом на матч 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Изначально тренировка должна было пройти в открытом для прессы режиме, но перед началом занятия было принято решение сделать ее закрытой из-за эпидемии коронавируса.