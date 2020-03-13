Чемпионат Франции официально приостановлен

Федерация Футбола Франции объявила, что все национальные футбольные турниры будут приостановлены из-за коронавируса.

«Слова президента страны Эмманюэля Макрона побуждают нас остановить все футбольные турниры и сконцентрироваться на борьбе с кризисом в области здравоохранения. В связи с этим мы объявляем приостановку всех национальных турниров по футболу, в том числе и любительских, проводимые под эгидой нашей организации. Пауза окончится как только позволят санитарные условия», – заявил президент ФФФ Ноэль Ле Гре.