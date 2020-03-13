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Чемпионат Франции официально приостановлен

13 марта 2020, 08:44
5

Федерация Футбола Франции объявила, что все национальные футбольные турниры будут приостановлены из-за коронавируса.

«Слова президента страны Эмманюэля Макрона побуждают нас остановить все футбольные турниры и сконцентрироваться на борьбе с кризисом в области здравоохранения. В связи с этим мы объявляем приостановку всех национальных турниров по футболу, в том числе и любительских, проводимые под эгидой нашей организации. Пауза окончится как только позволят санитарные условия», – заявил президент ФФФ Ноэль Ле Гре.

  • Отменены также чемпионаты Италии, Испании и Германии.
  • В Англии сегодня примут решение о дальнейших планах клубов АПЛ.

Источник: Официальный сайт Федерации Футбола Франции
Франция. Лига 1
Комментарии (5)
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bset
1584080490
Вся Европа будет смотреть Чемпионат России)
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中國冠狀病毒
1584082136
Теперь весь мир будет смотреть ФНЛ)))
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