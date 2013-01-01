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    Чемпионат Франции официально приостановлен

    Федерация Футбола Франции объявила, что все национальные футбольные турниры будут приостановлены из-за коронавируса.

    «Слова президента страны Эмманюэля Макрона побуждают нас остановить все футбольные турниры и сконцентрироваться на борьбе с кризисом в области здравоохранения. В связи с этим мы объявляем приостановку всех национальных турниров по футболу, в том числе и любительских, проводимые под эгидой нашей организации. Пауза окончится как только позволят санитарные условия», – заявил президент ФФФ Ноэль Ле Гре.

    • Отменены также чемпионаты Италии, Испании и Германии.
    • В Англии сегодня примут решение о дальнейших планах клубов АПЛ.

    Источник: Официальный сайт Федерации Футбола Франции

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      中國冠狀病毒 10 часов назад

      Теперь весь мир будет смотреть ФНЛ)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13806

      bset 10 часов назад

      Вся Европа будет смотреть Чемпионат России)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9456

      Cules2013 > bset 9 часов назад

      чемпионаты Германии, Шотландии, Турции продолжаются

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +975

      CSKA471 > Cules2013 8 часов назад

      Отменены также чемпионаты Италии, Испании и Германии

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +967

      Argon > bset 7 часов назад

      К сожалению, с таким темпами распространения вируса, до отмены ЧР осталось не долго.

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