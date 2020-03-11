РФС обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями

Правительство Москвы не сможет чётко ответить по Указу, подписанного
мэром Москвы о запрете массовых мероприятий и почему только до
10 апреля 2020г., а не до 22 апреля 2020г.
Российский футбольный союз обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями по указу мэра о запрете на массовые мероприятия.
Вчера Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения мероприятий численностью более 5 тысяч человек. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.
Под указ Собянина попадают пять матчей РПЛ.
Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи