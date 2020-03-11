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    РФС обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями

    Российский футбольный союз обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями по указу мэра о запрете на массовые мероприятия.

    Вчера Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения мероприятий численностью более 5 тысяч человек. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.

    Под указ Собянина попадают пять матчей РПЛ.

    Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи

    Источник: ТАСС

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    11.03.2020 17:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 4 часа назад

      Правительство Москвы не сможет чётко ответить по Указу, подписанного
      мэром Москвы о запрете массовых мероприятий и почему только до
      10 апреля 2020г., а не до 22 апреля 2020г.

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