РФС обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями

Российский футбольный союз обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями по указу мэра о запрете на массовые мероприятия.

Вчера Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения мероприятий численностью более 5 тысяч человек. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.

Под указ Собянина попадают пять матчей РПЛ.

Клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи