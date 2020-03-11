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    Стоимость VAR для клубов РПЛ – 10 миллионов рублей в год

    Каждый клуб РПЛ из собственного бюджета оплачивает функционирование системы видеоповторов в чемпионате. Об этом рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей в год. В частности, в эту сумму входит оплата работы судей за мониторами.

    • По информации Егорова, VAR в РПЛ работает с техническими неполадками.
    • Подрядчик системы VAR в РПЛ – «Матч ТВ».
    • На всех матчах тура система начала работать с текущего года.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    11.03.2020 00:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Какая проблема ? Из своего кармана платят только Галицкий и Федун , остальные бюджетники и госкорпорации, поменьше спиз...т.

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      Рейтинг: +604

      juvseriy 15 часов назад

      Получается за 15 домашних матчей 10 лямов, это 666666 руб, чертовщина какая-то творится)

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      Рейтинг: +350

      Baggio1986 17 часов назад

      За что??????? За обычные повторы с камер????

      0
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      Рейтинг: +1657

      river31 17 часов назад

      Это с каждого или со всех скопом?))))

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      Рейтинг: +766

      dimmmka 11 марта, 00:47

      10 лямов ни за что...срач ТВ в плюсе

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