Стоимость VAR для клубов РПЛ – 10 миллионов рублей в год

Каждый клуб РПЛ из собственного бюджета оплачивает функционирование системы видеоповторов в чемпионате. Об этом рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей в год. В частности, в эту сумму входит оплата работы судей за мониторами.
- По информации Егорова, VAR в РПЛ работает с техническими неполадками.
- Подрядчик системы VAR в РПЛ – «Матч ТВ».
- На всех матчах тура система начала работать с текущего года.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»