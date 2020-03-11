Стоимость VAR для клубов РПЛ – 10 миллионов рублей в год

Каждый клуб РПЛ из собственного бюджета оплачивает функционирование системы видеоповторов в чемпионате. Об этом рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей в год. В частности, в эту сумму входит оплата работы судей за мониторами.