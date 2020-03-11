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Стоимость VAR для клубов РПЛ – 10 миллионов рублей в год

11 марта 2020, 00:27
4

Каждый клуб РПЛ из собственного бюджета оплачивает функционирование системы видеоповторов в чемпионате. Об этом рассказал бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей в год. В частности, в эту сумму входит оплата работы судей за мониторами.

  • По информации Егорова, VAR в РПЛ работает с техническими неполадками.
  • Подрядчик системы VAR в РПЛ – «Матч ТВ».
  • На всех матчах тура система начала работать с текущего года.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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dimmmka
1583876828
10 лямов ни за что...срач ТВ в плюсе
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river31
1583901214
Это с каждого или со всех скопом?))))
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Baggio1986
1583901428
За что??????? За обычные повторы с камер????
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juvseriy
1583906132
Получается за 15 домашних матчей 10 лямов, это 666666 руб, чертовщина какая-то творится)
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