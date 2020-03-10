Главные новости дня. Черчесов счел интересным возможное снятие с Путина ограничений на сроки, Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане

Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное».

«Ты пьяный, я не буду подходить». Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане.

Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос».

Уткин – об инциденте с Гончаренко и Тедеско: «Деревенский поступок деревенского человека».

Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей».

Уткин: «Хочу извиниться перед настоящими болельщиками «Зенита».

Тедеско – о поражении в матче с «Краснодаром: «Табло не всегда отражает игру».

Капитан «Аталанты» Гомес – журналистам: Что вы творите, клоуны?».