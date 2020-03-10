Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Черчесов счел интересным возможное снятие с Путина ограничений на сроки, Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане

Главные новости дня. Черчесов счел интересным возможное снятие с Путина ограничений на сроки, Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане

10 марта 2020, 22:30
1

Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное».

«Ты пьяный, я не буду подходить». Кокорин рассказал о новой потасовке в ресторане.

Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос».

Уткин – об инциденте с Гончаренко и Тедеско: «Деревенский поступок деревенского человека».

Кокорин: «Зенит» с сентября мне ни разу не выплатил эти 18 тысяч рублей».

Уткин: «Хочу извиниться перед настоящими болельщиками «Зенита».

Тедеско – о поражении в матче с «Краснодаром: «Табло не всегда отражает игру».

Капитан «Аталанты» Гомес – журналистам: Что вы творите, клоуны?».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arrivalgist
1583908301
Да уж давно понятно, что жополиз...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+