АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил в дерби и продлил беспроигрышную серию до десяти матчей

Физрук Сульшер с которого все смеялись с мертвым МЮ обыграл Гвардиолу и его цистерну в 3-й раз
Личные встречи: Сульшер 3-2 Гвардиола
Вывод: Ман Сити это помoйка без истории. Даже у Вест Хэма больше истории.
Гвардиола - самый переоцененный тренер. Умеет побеждать только слабых в Кубке Лиги. В больших матчах против топов постоянно проигрывает. Провалы в ЛЧ последних 6 лет тому доказательство.
В очередном манчестерском дерби оказался сильнее «Юнайтед» – сухая победа. Решающий гол забил Антони Марсьяль, который повторил достижение 13-летней давности.
Беспроигрышная серия «Юнайтед» во всех турнирах составляет десять матчей. Команда поднялась в таблице на пятое место, которое дает путевку в Лигу Европы.
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Марсьяль, 30; 2:0 – Мактоминей, 90+7.