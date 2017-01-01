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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил в дерби и продлил беспроигрышную серию до десяти матчей

    В очередном манчестерском дерби оказался сильнее «Юнайтед» – сухая победа. Решающий гол забил Антони Марсьяль, который повторил достижение 13-летней давности.

    Беспроигрышная серия «Юнайтед» во всех турнирах составляет десять матчей. Команда поднялась в таблице на пятое место, которое дает путевку в Лигу Европы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 30; 2:0 – Мактоминей, 90+7.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      Химия в бутылочке 11 минут назад

      Физрук Сульшер с которого все смеялись с мертвым МЮ обыграл Гвардиолу и его цистерну в 3-й раз
      Личные встречи: Сульшер 3-2 Гвардиола
      Вывод: Ман Сити это помoйка без истории. Даже у Вест Хэма больше истории.
      Гвардиола - самый переоцененный тренер. Умеет побеждать только слабых в Кубке Лиги. В больших матчах против топов постоянно проигрывает. Провалы в ЛЧ последних 6 лет тому доказательство.

      0
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      Рейтинг: +362

      elessar arnor 21 минуту назад

      до Ливера ещё плыть да плыть

      0
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      Рейтинг: +2033

      Борат 27 минут назад

      Красавчики ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2762

      zatonn 28 минут назад

      Болельщиков МЮ с победой

      4
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      Рейтинг: +1425

      KPCCSPB 29 минут назад

      Ну, неудивительно же, МЮ почти всех топчиков обыгрывает, а вот с середняками, где надо играть первым номером, ничего не могут, в этом и беда, этот Юнайтед не умеет первым номером играть.

      0
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      Рейтинг: +456

      _MATRIX_ 31 минуту назад

      ЮНААААААААЙТЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭД!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +3042

      InterMilLano1908 32 минуты назад

      МЮ повезло конечно, но и МС кроме катания мяча особо ничего не показали... В ЛЧ думаю дальше 1/4 не пройдут, а Пеп без Месси как алкаш без пойла

      3
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      Рейтинг: +456

      _MATRIX_ > InterMilLano1908 31 минуту назад

      Ни фига не повезло, а заслуженная победа Юнайтед.

      4
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