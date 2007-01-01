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    «Ювентус» сыграет с «Интером». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию

    Сегодня состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Интер».

    Встреча пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

    Хозяева занимают в турнирной таблице Серии А второе место, имея 60 очков. «Интер» располагается на третьей строчке (54 очка).

    Игра первого круга завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Маурицио Сарри.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2730

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бомбардир , вы просто благодетели !!!
      А ничего , что эту игру по матч-тв показывают ?

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