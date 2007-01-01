«Ювентус» сыграет с «Интером». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию

Сегодня состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Интер».

Встреча пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Хозяева занимают в турнирной таблице Серии А второе место, имея 60 очков. «Интер» располагается на третьей строчке (54 очка).

Игра первого круга завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Маурицио Сарри.