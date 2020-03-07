Главные новости дня. Судья Федотов ушел с «Матч ТВ» из-за цензуры, Понсе не сыграет с «Зенитом»

Комличенко: «Джикия – самый классный защитник».

Судья Федотов: «Не работаю на «Матч ТВ» после того, как высказал мнение, что Азмуна нужно удалять».

АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», до титула – три победы.

Широков: «Пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал Кубка России в «Лужниках». Будет как в Англии».

КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом».

Роналдиньо снова арестовали в Парагвае.

Геркус – о суде с «Локомотивом»: «Вынужден говорить, как дела обстояли на самом деле. Действия нового руководства клуба не оставляют другого выбора».