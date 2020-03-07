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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Главные новости дня. Судья Федотов ушел с «Матч ТВ» из-за цензуры, Понсе не сыграет с «Зенитом»

7 марта 2020, 23:38
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Комличенко: «Джикия – самый классный защитник».

Судья Федотов: «Не работаю на «Матч ТВ» после того, как высказал мнение, что Азмуна нужно удалять».

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КДК РФС оставил в силе удаление Понсе в матче с ЦСКА. Форвард пропустит полуфинал Кубка с «Зенитом».

Роналдиньо снова арестовали в Парагвае.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Spartak Piter
1583621498
Конечно. Футбол в РФ для уродов грабящих страну. а это все из Питера. И для быдла под пивко. Вторым на все срать, главное что бы их клуб выигрывал. А то что победы все годы в кабинете, то хомякам этим пофигу. Футбольчик ЧО)))
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