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    ФНЛ начала сотрудничество с «Почтой России»: автор самого быстрого гола в туре будет получать приз от организации

    Футбольная национальная лига начала сотрудничество с «Почтой России». В каждом туре один игрок будет получать от организации приз.

    Его обладателем будет становиться автор самого быстрого гола в туре. Первенство возобновляется на следующей неделе.

    Источник: твиттер ФНЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1086

      AHTUNGBOL 7 минут назад

      Сами себя троллят идиоты, самая медленная организация вручает приз самый быстрый гол...

      0
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      Рейтинг: +569

      Play 45 минут назад

      Приз придётся ждать 10 дней, но можно будет отслеживать через приложение.

      0
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      Рейтинг: +1991

      Борат 46 минут назад

      Почта России позорная контора как и тарасовский спартак !!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +236

      Brabus71 53 минуты назад

      Капец совсем уже нюх потеряли какой блин приз, вы почтальона зарплату сделайте нормальную,,, приз они *** будут вручать

      1
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      Рейтинг: +1338

      alarm 1 час назад

      на почте пиво продают, а почтальоны, ходя по адресам, теперь обязаны впаривать всякие конфеты, тушёнку на 7k рублей - месячная норма. и эти непрофильные доходы сливают на фнл. рукалицо.

      2
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      Рейтинг: +181

      кто там 1 час назад

      Что дарить собираются? Лучше бы своим почтовикам в глубинках условия сделали лучше.

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