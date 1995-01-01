ФНЛ начала сотрудничество с «Почтой России»: автор самого быстрого гола в туре будет получать приз от организации

Сами себя троллят идиоты, самая медленная организация вручает приз самый быстрый гол...
Футбольная национальная лига начала сотрудничество с «Почтой России». В каждом туре один игрок будет получать от организации приз.
Его обладателем будет становиться автор самого быстрого гола в туре. Первенство возобновляется на следующей неделе.
- Самый быстрый гол в текущем первенстве ФНЛ забил Дмитрий Каменщиков («Химки», 68-я секунда, седьмой тур).
- Лидирует в турнире «Ротор».
- Замыкает таблицу воронежский «Факел».