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    Болевший коронавирусом сотрудник РФС Беров выписан из больницы

    Работник Российского футбольного союза Давид Беров, болевший коронавирусом, все-таки выздоровел.

    «Из инфекционной клинической больницы в Москве выписан первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент находится в хорошем состоянии», – говорится в публикации на официальном сайте мэра столицы.

    • Беров был госпитализирован после возвращения из Северной Италии.
    • Впервые информация о заражении коронавирусом у него появилась 1 марта.

    Источник: Официальный сайт мэра Москвы

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4625

      Lester84 44 минуты назад

      А разговоров то было

      0
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    • ...
      Рейтинг: +340

      Portoz 1 час назад

      рашка смешная страна

      1
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      Рейтинг: +1411

      serhio80 > Portoz 42 минуты назад

      Пшел на куй животное

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