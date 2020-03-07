Болевший коронавирусом сотрудник РФС Беров выписан из больницы

Работник Российского футбольного союза Давид Беров, болевший коронавирусом, все-таки выздоровел.

«Из инфекционной клинической больницы в Москве выписан первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент находится в хорошем состоянии», – говорится в публикации на официальном сайте мэра столицы.