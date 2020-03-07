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  • Болевший коронавирусом сотрудник РФС Беров выписан из больницы

Болевший коронавирусом сотрудник РФС Беров выписан из больницы

7 марта 2020, 14:24
7

Работник Российского футбольного союза Давид Беров, болевший коронавирусом, все-таки выздоровел.

«Из инфекционной клинической больницы в Москве выписан первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент находится в хорошем состоянии», – говорится в публикации на официальном сайте мэра столицы.

  • Беров был госпитализирован после возвращения из Северной Италии.
  • Впервые информация о заражении коронавирусом у него появилась 1 марта.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Portoz
1583582175
рашка смешная страна
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Lester84
1583585581
А разговоров то было
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NEFTyanick
1583589907
на раз лечат у нас не т о что везде
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NEONFOL
1583590435
это утка, в больнице он ещё
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ALEX ML
1583599275
Видать бабку пригласили и выздоровел сразу
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Hektor 84
1583612515
Выздоровел, затем опровержение. Теперь выписан, а через пару часов что?
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