Клубы Серии А могут потерять более 28 миллионов из-за матчей без зрителей

Итальянские клубы понесут серьезные финансовые потери из-за решения проводить матчи при пустых трибунах.

Согласно исследованию Calcio e Finanza, представители Серии А суммарно не получат доход в размере 28,6 миллиона евро.

Больше всех пострадает «Ювентус», который потеряет около 12,3 миллиона евро (43% от общей суммы).

Матчи будут проходить без зрителей из-за распространения в Италии коронавируса.