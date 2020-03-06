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Клубы Серии А могут потерять более 28 миллионов из-за матчей без зрителей

6 марта 2020, 23:59

Итальянские клубы понесут серьезные финансовые потери из-за решения проводить матчи при пустых трибунах.

Согласно исследованию Calcio e Finanza, представители Серии А суммарно не получат доход в размере 28,6 миллиона евро.

Больше всех пострадает «Ювентус», который потеряет около 12,3 миллиона евро (43% от общей суммы).

Матчи будут проходить без зрителей из-за распространения в Италии коронавируса.

Источник: Calcio e Finanza

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Италия. Серия А
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