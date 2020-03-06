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    Клубы Серии А могут потерять более 28 миллионов из-за матчей без зрителей

    Итальянские клубы понесут серьезные финансовые потери из-за решения проводить матчи при пустых трибунах.

    Согласно исследованию Calcio e Finanza, представители Серии А суммарно не получат доход в размере 28,6 миллиона евро.

    Больше всех пострадает «Ювентус», который потеряет около 12,3 миллиона евро (43% от общей суммы).

    Матчи будут проходить без зрителей из-за распространения в Италии коронавируса.

    Источник: Calcio e Finanza

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    06.03.2020 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1981

      Борат 1 час назад

      У них там чеснока с луком нет что ли ? Глушак может подвезти ! Гыгы

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