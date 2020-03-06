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    Месси – лучший игрок Ла Лиги в январе

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.

    В прошлом месяце аргентинец забил четыре мяча и сделал шесть ассистов в четырех матчах чемпионата Испании.

    • Всего в текущем сезоне капитан «Барсы» отличился 23 голами и 16 результативными передачами в 30 играх во всех турнирах.
    • Для Месси это вторая подобная награда в этой кампании – ранее он ее получал в ноябре.

    Источник: Официальный твиттер Ла Лиги

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +784

      LOKOfanatik19 44 минуты назад

      В марте давать за январь, норм **** )))) Щас люди не так прочтут и подумают за февраль и будут припоминать Классико.... Ведь там инопланетянин никак не запомнился(((

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      Рейтинг: +282

      моэм 52 минуты назад

      Боюсь ,что даже когда Месси не будет в Ла Лиге , его автоматически будут назначать лучшим , потому что там больше нет никого...не знаю как кого , но меня при этом имени уже начинает подташнивать.

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      Рейтинг: +784

      LOKOfanatik19 > моэм 45 минут назад

      Друг успокойся, в феврале будет не Месси я тебя уверяю.

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