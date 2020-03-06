Месси – лучший игрок Ла Лиги в январе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.

В прошлом месяце аргентинец забил четыре мяча и сделал шесть ассистов в четырех матчах чемпионата Испании.

Всего в текущем сезоне капитан «Барсы» отличился 23 голами и 16 результативными передачами в 30 играх во всех турнирах.

Для Месси это вторая подобная награда в этой кампании – ранее он ее получал в ноябре.