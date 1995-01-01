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    Чалов, Набабкин, Васин – в старте ЦСКА на кубковый матч со «Спартаком»; у хозяев сыграют Кутепов, Соболев и Понсе

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 1/4 финала Кубка России.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.

    Запасные: Тороп, Помазун, Дзагоев, Сигурдссон, Магнуссон, Гогуа, Бийол, Щенников, Марадишвили, Обляков, Шкурин.

    • «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +13581

      bset 8 минут назад

      Магнуссон в запасе, Васин в основе. Ясно понятно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +177

      CSKA №1 12 минут назад

      Карпов тоже балласт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      CSKA №1 12 минут назад

      Зачем Ахметов,он никакущий!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +354

      elessar arnor 14 минут назад

      ох..Васин и Набаба, Ахметов..пусть картофан не п из д ит потом на конференции, что чет помешало ему выиграть

      2
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