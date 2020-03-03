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    «Сочи» подписал контракт с Имбула до конца сезона

    «Сочи» заключил соглашение с хавбеком Жанелли Имбула.

    «Имбула теперь игрок «Сочи». Подписали до конца сезона», – сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

    • 27-летний Имбула – свободный агент. Неделю назад «Сток Сити» расторг с ним контракт.
    • Зимой 2016 года английский клуб купил француза за 24 миллиона евро.
    • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг консультировался насчет подписания хавбека с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      LAY394 3 минуты назад

      Не прост с ним контракт расторгли

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