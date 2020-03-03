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Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

3 марта 2020, 16:20
4

В Англии обсуждают возможность проведения матчей Премьер-лиги без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

По информации The Guardian, правительство Великобритании может пойти на подобные меры в отношении всех массовых мероприятий. Проведение матчей АПЛ при пустых трибунах может дать гарантию того, что футбольный сезон завершится в срок, отмечается в сообщении.

Также газета пишет, что английская футбольная ассоциация должна рассмотреть вопрос проведения товарищеской игры между Англией и Италией, которая должна пройти 27 марта в Лондоне.

Ранее сообщалось, что быстрое распространение коронавируса повысило вероятность отмены всех спортивных соревнований правительством Великобритании. При этом возможная пауза в АПЛ может поставить под угрозу чемпионство «Ливерпуля», поскольку некоторые матчи никогда не будут сыграны.

  • По состоянию на 2 марта в Великобритании зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом.
  • После 28 туров «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на 22 очка.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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portero
1583243169
неправильное решение , лучше виски наливать перед входом на стадион, грамм по 200, никакой вирус не устоит.
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Garrincha58
1583243943
там может случится забастовка или революция
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Krd123
1583248290
Чё т уже истерия с этим вирусом достала. Но и распространение его настораживает.
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