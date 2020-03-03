Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

В Англии обсуждают возможность проведения матчей Премьер-лиги без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

По информации The Guardian, правительство Великобритании может пойти на подобные меры в отношении всех массовых мероприятий. Проведение матчей АПЛ при пустых трибунах может дать гарантию того, что футбольный сезон завершится в срок, отмечается в сообщении.

Также газета пишет, что английская футбольная ассоциация должна рассмотреть вопрос проведения товарищеской игры между Англией и Италией, которая должна пройти 27 марта в Лондоне.

Ранее сообщалось, что быстрое распространение коронавируса повысило вероятность отмены всех спортивных соревнований правительством Великобритании. При этом возможная пауза в АПЛ может поставить под угрозу чемпионство «Ливерпуля», поскольку некоторые матчи никогда не будут сыграны.