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    Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

    В Англии обсуждают возможность проведения матчей Премьер-лиги без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

    По информации The Guardian, правительство Великобритании может пойти на подобные меры в отношении всех массовых мероприятий. Проведение матчей АПЛ при пустых трибунах может дать гарантию того, что футбольный сезон завершится в срок, отмечается в сообщении.

    Также газета пишет, что английская футбольная ассоциация должна рассмотреть вопрос проведения товарищеской игры между Англией и Италией, которая должна пройти 27 марта в Лондоне.

    Ранее сообщалось, что быстрое распространение коронавируса повысило вероятность отмены всех спортивных соревнований правительством Великобритании. При этом возможная пауза в АПЛ может поставить под угрозу чемпионство «Ливерпуля», поскольку некоторые матчи никогда не будут сыграны.

    • По состоянию на 2 марта в Великобритании зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом.
    • После 28 туров «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на 22 очка.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10106

      Garrincha58 20 минут назад

      там может случится забастовка или революция

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      Рейтинг: +37818

      portero 32 минуты назад

      неправильное решение , лучше виски наливать перед входом на стадион, грамм по 200, никакой вирус не устоит.

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