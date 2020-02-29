Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Вернер отписался от твиттера «РБ Лейпциг» после троллинга «Ливерпуля»

    Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отписался от твиттера своего клуба после шутки о первом поражении «Ливерпуля» в этом сезоне чемпионата Англии.

    «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» (0:3), после чего завершилась серия английского клуба из 44 матчей в лиге подряд без поражений.

    После игры «РБ Лейпциг» оставил под твитом «Ливерпуля» с результатом сообщение с гиф-изображением, на которой Вернер с удивлением смотрит на свой телефон.

    Вернер: «Клопп – лучший тренер мира. Моя манера игры идеально подходит «Ливерпулю»

    Источник: Твиттер «РБ Лейпциг»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9872

      KLIM777 57 минут назад

      Играть умеют, а шутить нет. Пусть у наших участся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13547

      bset 1 час назад

      Связали два несвязаных факта. 5 баллов, журналюхи.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74946
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru