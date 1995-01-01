Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть «Зенит» и приблизиться к первому месту»

Влад, выиграть хотят все. Но когда мастерства маловато и судьи не помогают, то и ничья уже за счастье.
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал исход матча с «Зенитом». Игра 20-го тура между командами завершилась со счетом 0:0.
«Конечно, хотелось выиграть, набрать три очка и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать всe возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, насколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться», – заявил футболист.
- В середине первого тайма был удален главный тренер москвичей Юрий Семин.
- «Локомотив» остался на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.
- «Зенит» с 46-ю очками возглавляет таблицу.