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    Владислав Игнатьев: «Хотели выиграть «Зенит» и приблизиться к первому месту»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал исход матча с «Зенитом». Игра 20-го тура между командами завершилась со счетом 0:0.

    «Конечно, хотелось выиграть, набрать три очка и приблизиться к «Зениту», поскольку не так много туров осталось до конца чемпионата. Будем делать всe возможное, чтобы взять максимум очков. Хотели победить и «Зенит», был у нас хороший момент в конце встречи, но, к сожалению, не получилось забить. В любом случае дальше будем стараться выигрывать каждый матч. Сколько бы туров ни осталось, насколько бы очков ни отставали от первого места, надо продолжать за него бороться», – заявил футболист.

    • В середине первого тайма был удален главный тренер москвичей Юрий Семин.
    • «Локомотив» остался на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.
    • «Зенит» с 46-ю очками возглавляет таблицу.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1720

      Бухбух 7 минут назад

      Влад, выиграть хотят все. Но когда мастерства маловато и судьи не помогают, то и ничья уже за счастье.

      0
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      Рейтинг: +5037

      paracetamol 51 минуту назад

      Арсенал обыграй сначала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      giluxa1963 53 минуты назад

      «Хотели выиграть «Зенит»велик и могуч русский язык во что вы его хотели выиграть в очко

      0
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      Рейтинг: +345

      FROL001 1 час назад

      Скажите спасибо костоломы, что очко увезли.

      2
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      Рейтинг: +5037

      paracetamol > FROL001 57 минут назад

      Одно увезли, а два оставили на яичницу.

      1
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      Рейтинг: +607

      Гавроша > FROL001 48 минут назад

      Тут уж турбину да сухине спасибо.

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      Рейтинг: +579

      O-Z > Гавроша 24 минуты назад

      В следующий раз вазелин берите, а то уже засухинилось очко газпрома.. Или денег не хватает победить Локо уже который раз. Постоянно зенит ищет виноватых, поэтому вы и бомжи и всегда ими останетесь. Как же преобразился Цска с других времен, а питер просто поник весь в дерьме.

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