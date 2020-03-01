Главные новости дня. Кокорин забил за «Сочи» в дебютном матче, «Сити» выиграл Кубок лиги

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», который пытался украсть их флаг
«Рубин» приехал на матч с «Тамбовом» с опозданием, поскольку водитель сначала привез команду на старый стадион
Семин – Губерниеву: «Чтение по губам – не ваша сильная сторона! Брани на игре с «Зенитом» не было, свое возмущение я выразил пристойно, эмоционально»
Бруну Фернандеш забил за «Манчестер Юнайтед» в третьем матче подряд
Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ
Baza: Роспотребнадзор подтвердил, что у сотрудника РФС заражение коронавирусом
Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые
Орлов: «Почему нет реакции арбитра, если игрок «Локо» на 6-й минуте разбивает сопернику голову, а на 9-й – нос?»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» и выиграл трофей в третий раз подряд
Арустамян: «Краснодар» зимой хотел подписать Педро из «Челси» и Мертенса из «Наполи»
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