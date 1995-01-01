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    РПЛ. ЦСКА примет «Урал», «Динамо» – «Спартак», «Зенит» сыграет с «Локо»

    В субботу пройдут четыре матча 20-го тура чемпионата России.

    ЦСКА в Москве сыграет с «Уралом», «Динамо» примет «Спартак», «Ахмат»«Ростов», а «Зенит» встретится с «Локомотивом».

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    29 февраля, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

    29 февраля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    29 февраля, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

    29 февраля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Рубин (Казань)

    1 марта, 14:00 мск

    Краснодар – Уфа

    1 марта, 16:30 мск

    Сочи – Арсенал (Тула)

    1 марта, 19:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +113

      FROL001 2 минуты назад

      Ментам и Зениту разгромной победы. Свиньям дорога в Пердив открыта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      Александ1982 53 минуты назад

      Всех с началом футбола!!!всем успехов!! посмотрим как команды отработали в перерыве!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1162

      ZENIT****** 58 минут назад

      Всех болел с выходом из спячки!Удачной игры нашим командам!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13022

      sssrspartak > ZENIT****** 13 минут назад

      побольше бы адекватных болельщиков,а то ваши гыгысты алармолитейные в корень достали!а так всем удачи и побед!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      chryak > sssrspartak 5 минут назад

      офуенную мыслю написал
      свиней - пердиф !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13022

      sssrspartak 1 час назад

      всех с продолжением!поменьше грязи алармолитейные клоны!всем остальным удачи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      chryak > sssrspartak 1 час назад

      попку помыл и смазал ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13022

      sssrspartak > chryak 1 час назад

      иди папке с мамкой смажь!неуч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      chryak > sssrspartak 55 минут назад

      потягаться с тобою в твоих орфографических, пунктанционных и стилистических ошибках, пенсионер из хлева ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +13022

      sssrspartak > chryak 50 минут назад

      литейный заткнись !******* ты своими клонами бездарность хренова!

      0
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      ...
      Рейтинг: +13022

      sssrspartak > sssrspartak 49 минут назад

      весь сайт загадил стервятник!своих то нормальных отвадил!

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      chryak > sssrspartak 48 минут назад

      первокласник из посёлка, где благодарность мэру Иркутска за 3-х комнатную квартиру ??

      1
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      Рейтинг: +62

      AlarmOnStage 2 часа назад

      жёлуди уже подали на завтрак ?
      Стамеску - лупший !

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