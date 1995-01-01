РПЛ. ЦСКА примет «Урал», «Динамо» – «Спартак», «Зенит» сыграет с «Локо»

Ментам и Зениту разгромной победы. Свиньям дорога в Пердив открыта.
В субботу пройдут четыре матча 20-го тура чемпионата России.
ЦСКА в Москве сыграет с «Уралом», «Динамо» примет «Спартак», «Ахмат» – «Ростов», а «Зенит» встретится с «Локомотивом».
Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
29 февраля, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Спартак (Москва)
29 февраля, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)
29 февраля, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)
29 февраля, 19:00 мск
1 марта, 14:00 мск
1 марта, 16:30 мск
1 марта, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.