РПЛ. ЦСКА примет «Урал», «Динамо» – «Спартак», «Зенит» сыграет с «Локо»

В субботу пройдут четыре матча 20-го тура чемпионата России.

ЦСКА в Москве сыграет с «Уралом», «Динамо» примет «Спартак», «Ахмат» – «Ростов», а «Зенит» встретится с «Локомотивом».

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

29 февраля, 14:00 мск

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Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

29 февраля, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

29 февраля, 19:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

29 февраля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Тамбов – Рубин (Казань)

1 марта, 14:00 мск

Краснодар – Уфа

1 марта, 16:30 мск

Сочи – Арсенал (Тула)

1 марта, 19:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.

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