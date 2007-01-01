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    Все клубы из Португалии вылетели из еврокубков. Отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА – 3,9 балла

    Все португальские клубы вылетели из еврокубков.

    Четыре последних клуба квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но ни один не смог преодолеть 1/16 финала.

    «Порту» дважды уступил «Байеру» (1:3, 1:2), «Бенфика» не смогла победить «Шахтер» (3:3, 1:2), «Брага» оказалась слабее «Рейнджерс» (0:1, 2:3), «Спортинг» в дополнительное время проиграл «Истанбулу» (1:4, 3:1).

    По итогам сезона-2019/20 у Португалии 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА и шестое место.

    Россия, идущая на седьмом месте, на 3,9 балла меньше – 45,549.

    • В сезоне-2021/22 от России в еврокубках будет пять клубов.
    • Португалия сможет делегировать на одну команду больше.

    Источник: Eurocups.ru

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