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  • «Тинькофф Банк»: «Чем привлекателен российский футбол? Всем. Большая аудитория, успех игроков»

«Тинькофф Банк»: «Чем привлекателен российский футбол? Всем. Большая аудитория, успех игроков»

26 февраля 2020, 21:40
5

Вице-президент «Тинькофф Банка» Анна Михина прокомментировал заключение сотрудничества с РПЛ. По ее мнению, у чемпионата большая аудитория.

«Чем российский футбол привлекателен с точки зрения спонсора? Всем. Большая, лояльная аудитория. В последние годы российские футболисты пришли к успеху. Даже наши отдельные товарищи за рубежом забивают голы.

Аудитория активная, платежеспособная. А мы со своей стороны дадим клубам дополнительный канал продаж. Существует проблема, что сложно купить билет на матч, особенно если он выездной, кроме этого, у нас есть большая информация о сегментах и так далее, чтобы жизнь болельщиков и клубов стала лучше.

Естественно, всякие медиаактивности, взаимодействия с социальными сетями, сайтами – для нашей аудитории это хорошая площадка, где мы можем рассказать и о российском футболе, и о себе», – сказала Михина.

  • Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
  • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
  • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Сильвербой
1582743764
Читаю и аху..ваю, это что, действительно написано про наших футболистов и наш футбол!!!???
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Hektor 84
1582749217
Она еще забыла сказать что в Европе и мире все смотрят РПЛ. ))))) Она не путает с английской премьер лигой?
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Axe111
1582756654
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА
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Makaweli
1582777201
Что эта дама употребляет? Или Прядкин с дружками им подсунули смонтированые игры АПЛ под РПЛ
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