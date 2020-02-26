«Тинькофф Банк»: «Чем привлекателен российский футбол? Всем. Большая аудитория, успех игроков»

Вице-президент «Тинькофф Банка» Анна Михина прокомментировал заключение сотрудничества с РПЛ. По ее мнению, у чемпионата большая аудитория.
«Чем российский футбол привлекателен с точки зрения спонсора? Всем. Большая, лояльная аудитория. В последние годы российские футболисты пришли к успеху. Даже наши отдельные товарищи за рубежом забивают голы.
Аудитория активная, платежеспособная. А мы со своей стороны дадим клубам дополнительный канал продаж. Существует проблема, что сложно купить билет на матч, особенно если он выездной, кроме этого, у нас есть большая информация о сегментах и так далее, чтобы жизнь болельщиков и клубов стала лучше.
Естественно, всякие медиаактивности, взаимодействия с социальными сетями, сайтами – для нашей аудитории это хорошая площадка, где мы можем рассказать и о российском футболе, и о себе», – сказала Михина.
- Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
- У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
- Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.