«Тинькофф Банк»: «Чем привлекателен российский футбол? Всем. Большая аудитория, успех игроков»

Вице-президент «Тинькофф Банка» Анна Михина прокомментировал заключение сотрудничества с РПЛ. По ее мнению, у чемпионата большая аудитория.

«Чем российский футбол привлекателен с точки зрения спонсора? Всем. Большая, лояльная аудитория. В последние годы российские футболисты пришли к успеху. Даже наши отдельные товарищи за рубежом забивают голы.

Аудитория активная, платежеспособная. А мы со своей стороны дадим клубам дополнительный канал продаж. Существует проблема, что сложно купить билет на матч, особенно если он выездной, кроме этого, у нас есть большая информация о сегментах и так далее, чтобы жизнь болельщиков и клубов стала лучше.

Естественно, всякие медиаактивности, взаимодействия с социальными сетями, сайтами – для нашей аудитории это хорошая площадка, где мы можем рассказать и о российском футболе, и о себе», – сказала Михина.