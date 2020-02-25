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  • Главные новости дня. Евро-2020 могут отменить, Федун потерял 508 миллионов

Главные новости дня. Евро-2020 могут отменить, Федун потерял 508 миллионов

25 февраля 2020, 23:49
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УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса.

Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг.

Гамула: «На «Матч ТВ» большие деньги, есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга, получаю копейки».

Ван дер Ваарт: «Павлюченко – шикарный парень. Он ездил как сумасшедший, даже когда шел снег».

Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов долларов.

Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Если бы Роналду не выполнил контракт, ему пришлось бы заплатить 30 миллионов».

The Sun: «Реал» вместо Мбаппе намерен подписать Холанда ближайшим летом.

Клопп: «Рекорд «Манчестер Сити»? Был уверен, что его никогда не превзойдут».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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alex1951
1582671966
Шел Федун по ЕВРО-полю.... Счастью не было конца, но народ его не понял...... и пришла ему 3.14 .....да...да....да..... мы хотим сегодня ....мы хотим сейчас...
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