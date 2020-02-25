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Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов долларов

25 февраля 2020, 11:19
29

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за последние сутки 508 миллионов долларов.

Вчера 500 богатейших людей мира понесли убытки суммарно в размере 139 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения индексов на фондовых рынках.

Причиной этому стал коронавирус. Из-за его угрозы мировая экономика переживает падение.

  • По оценке Forbes, состояние Федуна на 2019-й – 8700 миллионов долларов.
  • Президент «Спартака» стал 15-м в списке богатейших бизнесменов России по итогам 2019-го.

Источник: Bloomberg

Информационное агентство, чей профиль - финансовые активы. Существует с 1981 года.

Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (29)
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Из Твери Леха
1582628834
Я уж думал он в карты проиграл спартак.
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oyabun
1582631531
Мы должны теперь расплакаться от жалости, как же тяжело живется Федунам и прочим нашим олигархам?
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DOCTOR PENALTY
1582632070
Уважаемые болелы Спартака! Давайте скинемся и смягчим этот страшный удар несчастному.
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ARSteven89
1582634557
508 лямов долларов?! Блин, а я, проигрывая 100 рублей в БК, уже панихиду для лопатника заказываю...
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3a zenit
1582635704
нужно пожалеть бедолагу,куда скидывать смс ки по 100 руб?
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vladimir-7
1582637360
Бог шельму метит. Леонид, не расстраивайся, финансовым наказаниям подверглись ещё около 500 богатых людей, продашь клуб и тебе хватит погулять по свету 8 миллиардов 200 миллионов + ещё деньги от клуба.
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derrik2000
1582639186
А это сколько в рублях? Более 30 миллиардов? Даже гипотетически себе не представляю всё ЭТО в бумажных российских деньгах.
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rash1959
1582641023
Потерял и не жалко, завтра биржа подрастёт и всё вернётся. Жалко тех , кому терять нечего... и Bloomberg тут не поможет никак.
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Garrincha58
1582644819
бедняжка по миру пойдёт давайте всем миром соберём ему этот убыток
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Hektor 84
1582646358
Что за дурная привычка считать чужие деньги?
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