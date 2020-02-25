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    Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов долларов

    Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за последние сутки 508 миллионов долларов.

    Вчера 500 богатейших людей мира понесли убытки суммарно в размере 139 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения индексов на фондовых рынках.

    Причиной этому стал коронавирус. Из-за его угрозы мировая экономика переживает падение.

    • По оценке Forbes, состояние Федуна на 2019-й – 8700 миллионов долларов.
    • Президент «Спартака» стал 15-м в списке богатейших бизнесменов России по итогам 2019-го.

    Источник: Bloomberg

    Информационное агентство, чей профиль - финансовые активы. Существует с 1981 года.

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    25.02.2020 11:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 25 февраля 2020, 18:59

      Что за дурная привычка считать чужие деньги?

      0
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      ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry > Hektor 84 25 февраля 2020, 23:26

      исключительно для хайпа, а далее и хейта, говоря современным языком))) Федун же владелец Спартака, а где Спартак - там "излучение" бората и литейной4... админы на бомбардире это поощряют, несмотря на их приветствие "будьте дружелюбны и вежливы"))) бардак, а не сайт...

      3
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > JTherry 27 февраля 2020, 20:29

      Еще одного забыл. Алкашный хоровод то же говном плескается.

      1
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Hektor 84 27 февраля 2020, 20:33

      "хоровода" админы плюсанули не слабо, из минусов выдернули на свет божий)) добрее должен быть)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 февраля 2020, 18:33

      бедняжка по миру пойдёт давайте всем миром соберём ему этот убыток

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 25 февраля 2020, 18:04

      потерял то чего не было !

      0
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 25 февраля 2020, 17:30

      Потерял и не жалко, завтра биржа подрастёт и всё вернётся. Жалко тех , кому терять нечего... и Bloomberg тут не поможет никак.

      4
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      Рейтинг: +3120

      erma 25 февраля 2020, 17:09

      Деньги нужно держать в банках. Стеклянных банках под землей, тогда вирусы не страшны.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 февраля 2020, 17:07

      о как! и революция не нужна!))

      1
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 25 февраля 2020, 16:59

      А это сколько в рублях?
      Более 30 миллиардов?
      Даже гипотетически себе не представляю всё ЭТО в бумажных российских деньгах.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 февраля 2020, 16:29

      Бог шельму метит. Леонид, не расстраивайся, финансовым наказаниям
      подверглись ещё около 500 богатых людей, продашь клуб и тебе хватит
      погулять по свету 8 миллиардов 200 миллионов + ещё деньги от клуба.

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 25 февраля 2020, 16:06

      И опять про деньги..

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 февраля 2020, 16:01

      нужно пожалеть бедолагу,куда скидывать смс ки по 100 руб?

      5
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