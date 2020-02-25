Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов долларов

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за последние сутки 508 миллионов долларов.
Вчера 500 богатейших людей мира понесли убытки суммарно в размере 139 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения индексов на фондовых рынках.
Причиной этому стал коронавирус. Из-за его угрозы мировая экономика переживает падение.
- По оценке Forbes, состояние Федуна на 2019-й – 8700 миллионов долларов.
- Президент «Спартака» стал 15-м в списке богатейших бизнесменов России по итогам 2019-го.
Источник: Bloomberg
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