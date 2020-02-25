Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов долларов

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за последние сутки 508 миллионов долларов.

Вчера 500 богатейших людей мира понесли убытки суммарно в размере 139 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения индексов на фондовых рынках.

Причиной этому стал коронавирус. Из-за его угрозы мировая экономика переживает падение.