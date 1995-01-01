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    Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов

    Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за последние сутки 508 миллионов долларов.

    Вчера 500 богатейших людей мира понесли убытки суммарно в размере 139 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения индексов на фондовых рынках.

    Причиной этому стал коронавирус. Из-за его угрозы мировая экономика переживает падение.

    • По оценке Forbes, состояние Федуна на 2019-й – 8700 миллионов долларов.
    • Президент «Спартака» стал 15-м в списке богатейших бизнесменов России по итогам 2019-го.

    Источник: Bloomberg

    Информационное агентство, чей профиль - финансовые активы. Существует с 1981 года.

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1432

      Бомбардиръ 20 минут назад

      Деньги надо было вложить в свиноводство, ибо жрать всем охота.

      1
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      Рейтинг: +1139

      Литейный4 29 минут назад

      Стыдно за Спартак. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +242

      слайд > Литейный4 5 минут назад

      ты бы работу себе нашла так же как же как эта девка борат сидищь 24 часа на сайте у мамки своей на шее

      0
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      Рейтинг: +1139

      Литейный4 31 минуту назад

      Коронавирус не причем. Свиньи убыточный мазутный проект у Федуна. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +242

      слайд > Литейный4 6 минут назад

      Коронавирус чтоб он тебя прибрал

      0
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      Рейтинг: +1660

      Борат 34 минуты назад

      508 наворованных миллионов !!! 508 народных миллионов !!!
      позор федуну ! позор рылам !!!
      гы-гы

      2
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      Рейтинг: +677

      Rus9I > Борат 27 минут назад

      Он лично у тебя, из кармана их вынул?)

      Какие б....ть народные деньги?! Что за ущербная позиция????

      2
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      Рейтинг: +4949

      Persona_non_Grata > Rus9I 4 минуты назад

      Нет тут никакой позиции , просто херню морозить - вот и вся позиция ((( , главное в конце не забыть приписочку поставить про стыд , позор и гы-гы-гы , ну дебил - какой с него спрос .

      0
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      Рейтинг: +4729

      серега кашин 50 минут назад

      интересно это им сам федун поведал

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      Рейтинг: +677

      Rus9I > серега кашин 32 минуты назад

      Им достаточно посмотреть котировки цен на бирже, и произвести расчеты. Там сразу складывается примерная сумма прибыли или потери.

      Обычно такие бизнесмены заранее знают сколько потеряют или наоборот, приобретут.

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