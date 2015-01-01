Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Экс-глава ДСИ Егоров стал руководителем Федерации футбола Мордовии

    Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назначен руководителем Федерации футбола Республики Мордовия.

    Егорова выбрали в четверг на внеочередной конференции организации. Он был единственным кандидатом, самовыдвиженцем, сообщает «МордовМедиа».

    Предыдущий президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков 19 декабря прошлого года погиб в ДТП.

    • Егоров покинул департамент судейства в декабре прошлого года по собственному желанию.
    • Он руководил ДСИ с мая 2018 года.
    • На место Егорова назначен венгр Виктор Кашшаи.

    Источник: «МордовМедиа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1993

      absent32 3 минуты назад

      теперь в Молдове порядок наведет)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74678
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru