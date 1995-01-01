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    Егоров: «Кузяев отказал «Динамо», поскольку хочет попробовать себя заграницей»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев плнирует продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. Такой информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Кузяев, по моей информации, вышел из переговоров с «Динамо», поскольку хочет попробовать себя заграницей. Ему предлагался серьезный контракт – в районе 1,8 миллиона евро в год», – рассказал инсайдер.

    • По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
    • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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