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    Моуринью: «Поговорил с Алли об инциденте с шутками про короновирус. Он очень сожалел о своей ошибке»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о разговоре с хавбеком Деле Алли по поводу его шуток про короновирус.

    «Конечно, я говорил с ним об этом. Для меня это была довольно легкая беседа, потому что Деле очень сожалел, скажем так, об этой ошибке. В его намерения не входило причинять кому-то боль, кого-то оскорблять. Он сразу же пожалел о своем поступке и все понял.

    Для меня лучше всего, когда человек может извиниться, потому что иногда молодые люди совершают ошибки, и при этом не понимают, что неправы», – сказал Моуринью.

    • Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена наказать Алли из-за шуток про коронавирус.
    • Хавбек лондонцев снял видео в Snapchat, в котором показал мужчину азиатской внешности и шутил про коронавирус. Затем футболист удалил видео и публично извинился.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9289

      DeStar 1 час назад

      анлгийский тарасов?)

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